Jon Jones, 39letý americký bojovník těžké váhy (do 120 kg) s bilancí 28-1, naposledy vstoupil do klece 16. listopadu 2024. Od té doby uvolnil titul, organizace oznámila jeho konec kariéry, on sám se veřejně pohádal se šéfem UFC, největší světové MMA organizace, a požádal o propuštění ze smlouvy. Pryč se přesto nedostal a jeho jméno dál figuruje v oficiálních papírech organizace. Chael Sonnen, bývalý vyzyvatel o titul a dnes jeden z nejposlouchanějších komentátorů scény, k tomu nabídl vysvětlení, které zní jako čtení z interní porady. Jedno číslo z oficiální tabulky odběrů tu logiku staví do ostřejšího světla.
Větu, kterou by UFC nahlas neřekla, pustil Sonnen do éteru sám
Sonnen zveřejnil 24. listopadu 2026 619. epizodu podcastu You’re Welcome! With Chael Sonnen. V metadatech epizody, do kterých redakce MMAmag nahlédla na serveru Castro, jsou uvedeny délka 50:46 i datum vydání; přesné znění pasáže o Jonesovi přinesla o den později MMA Sucka. Sonnen v ní mluví za organizaci v první osobě:
„Rád si tě nechám pod smlouvou za ten drobný výdaj, který znamená držet tě v testovacím poolu. Nechávám si tě tady, protože ve skutečnosti dělám to, že tě držím mimo trh… Já tě nepotřebuju. Neprodám o jediný lístek víc s tebou ani bez tebe. Neudělám víc pay-per-view s tebou ani bez tebe. Musím mít v téhle divizi šampiona a toho mám.“
Je to Sonnenova interpretace byznysu, ne stanovisko UFC. Organizace ani její šéf Dana White se k té větě veřejně nevyjádřili. Šampionem těžké váhy je podle CBS Sports k 26. listopadu 2026 Ciryl Gane, Tom Aspinall je veden jako jednička žebříčku. Sonnenova logika dává smysl až tomu, kdo ví, co se mezi Jonesem a Whitem odehrálo v březnu 2026.
Jak se ze slibu o sjednocení pásů stala hádka o peníze
Dva dny před turnajem UFC 309 řekl White podle ABC News: „Pokud bude Jon Jones po sobotě znovu zápasit, bude zápasit s Tomem Aspinallem.“ Jones pak 16. listopadu 2024 v Madison Square Garden porazil Stipeho Miocice technickým knockoutem ve 3. kole v čase 4:29, sjednocovací zápas ale nepřijal a titul uvolnil. O sedm měsíců později, 21. června 2025, týž White oznámil podle MMA Fighting pravý opak: „Jon Jones nám včera večer zavolal a odešel do důchodu.“
Jenže 9. března 2026 se Jones ozval na síti X. V přepisu, který zveřejnila MMA Fighting, tvrdí, že dostal podhodnocenou nabídku na kartu u Bílého domu, sám uvádí artritidu kyčle a bolest, ale dodává, že to podle něj neznamená konec. A žádá: „Pokud si UFC opravdu myslí, že jsem skončil, pak dnes s respektem žádám o propuštění ze své smlouvy.“
Co o Jonesovi prozrazuje oficiální tabulka odběrů
V testovací historii UFC Anti-Doping za rok 2026, naposledy aktualizované 20. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala u Jonesova jména pět testovacích sezení. Pro české měřítko: ve stejné tabulce má Jiří Procházka, 34letý český bojovník polotěžké váhy (do 93 kg) s bilancí 32-7-1, rovněž pět odběrů.
Jedno z toho ale neplyne. Zařazení do testovacího programu není ohlášený zápas, jen platné místo v systému organizace. Sonnen navíc mluví o testovací skupině agentury USADA, tedy americké antidopingové agentury, jenže v popisu programu, který redakce MMAmag prošla, tahle agentura nefiguruje: od začátku roku 2024 ho spravuje nezávislý administrátor Combat Sports Anti-Doping a vzorky sbírá společnost Drug Free Sport International. Zbývá otázka, kterou si klade každý fanoušek těžké váhy: komu by volný Jones vydělal?
Co by se stalo, kdyby UFC ten podpis pustila
ANALÝZA Tři doložené údaje spolu nejdou dohromady, pokud má jít o sport. Jones v březnu 2026 veřejně požádal o propuštění. V listopadu 2026 je dál v testovacím systému UFC. A oznámený zápas nemá žádný.
Jméno Jon Jones by mimo UFC vytvořilo zápas, který se prodá sám. V médiích se nejčastěji skloňuje duel s Francisem Ngannouem, 40letým bývalým šampionem UFC v těžké váze s bilancí 19-3, kterého PFL podle vlastního prohlášení 6. března 2026 propustila. Žádná jednání o takovém zápase doložená nejsou. Je to mediální hypotéza, nic víc.
Znění Jonesovy smlouvy veřejné není, takže o jejích podmínkách nelze tvrdit vůbec nic. Doložitelné je jen tohle: zůstává v systému organizace, která o něm veřejně nemluví jako o aktivním bojovníkovi. Zlatá klec nemá mříže, jen podpis a položku v rozpočtu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka