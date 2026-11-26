Pečená žebra se řadí mezi pochoutky, bez kterých si to jen velmi těžko dokážeme představit. Jde o delikatesu, jež nepochybně stojí za to. Na internetu i v klasických kuchařkách lze najít velké množství různých zaručených receptů na jejich přípravu. Všechny se holedbají tím, že žebra budou dokonale šťavnatá a chuťově dokonalá. Příprava takovýchto žeber ale bývá často složitá a z hlediska výsledně chuti se dostaneme až k jejich překřížení a překombinování. Opravdoví gurmáni používají pouze maso a sůl. Jak to konkrétně dělají? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Speciální způsob pečení žeber jako základ
Právě ve speciálním způsobu pečení žeber spočívá ono tajemství jejich dokonalé chuti. Sůl pomůže dokonale zvýraznit přirozenou chuť masa na žebrech. Pomalé pečení zajistí jak jemnost masa, tak i dostatek potřebné šťávy v něm.
Pečená vepřová žebra v soli- základní ingredience a data
Jak již bylo zmíněno výše, potřebovat budeme pouze dvě ingredience, a to zhruba 2 kg vepřových žeber a 1,5 malé čajové lžičky hrubozrnné soli. Nic víc. Doba přípravy se nám zkrátí na 10 minut s tím, že následně budeme žebra péct přibližně 3 hodiny.
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Syrová vepřová žebra: Foto Pixabay
Postup přípravy pečených žeber
V první řadě je třeba maso pořádně zkontrolovat a odstranit drobné úlomky kostí, jichž na něm někdy bývá poměrně hodně. Nakonec žebra osušíme pomocí papírové utěrky. Poté přichází čas nasolení masa. Hrubozrnnou sůl vetřeme do masa po obou stranách žeber. Maso musíme pouze ochutit, nikoli přesolit. Následně necháme žebra zhruba 30 minut odpočívat do doby, než se nám nehřeje trouba. Dají se také nasolit den předem a nechat v ledničce. Trouba se předehřeje na 135 °C s programem horního i dolního ohřevu. Žebra položíme na plech a zakryjeme alobalem. Ten po okrajích upevníme, aby z žeber neunikala pára a vlhkost, neměla by se vysušovat. Pečeme zhruba 3 hodiny. Pro připečenější maso lze ještě žebra dopéct na 220 °C zhruba 15 minut. To už je ale na individuální chuti a posouzení.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Pečená žebra: Náhledové foto Pixabay
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