Policie navrhla obžalovat ženu kvůli smrti tří novorozenců. Spis má státní zástupce
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Policie navrhla obžalovat ženu kvůli smrti tří novorozenců. Spis má státní zástupceZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 18:30
České volejbalistky mají podle rozpisu Ligy národů v červenci 2027 nastoupit proti Rusku na turnaji v...
Jannik Sinner po operaci kolena vynechá Australian Open 2027. Oznámili to pořadatelé po kontaktu s týmem...
Prezident Petr Pavel po čtvrtečním slyšení v Senátu vyzval k obsazení funkce poradce pro národní...
Tři mladiství, které německá policie ve středu zadržela kvůli podezření z členství v krajně pravicové...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →