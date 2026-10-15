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Za pár zelených klíčků chtějí v obchodě stovky. Doma přitom stačí sklenice a semínka

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Dennívýzva
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Malá mistička klíčků dokáže v obchodě nepříjemně překvapit cenou. Přitom domácí pěstování vypadá skoro absurdně jednoduše. Koupil jsem sklenici, několik druhů semínek a jdu zjistit, jestli to opravdu funguje.
Za pár zelených klíčků chtějí v obchodě stovky. Doma přitom stačí sklenice a semínka

Za pár zelených klíčků chtějí v obchodě stovky. Doma přitom stačí sklenice a semínka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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