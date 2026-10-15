Za pár zelených klíčků chtějí v obchodě stovky. Doma přitom stačí sklenice a semínka

Foto: Lukáš Erlebach
Malá plastová mistička, pár zelených rostlinek a cenovka, nad kterou člověk chvíli přemýšlí, jestli ji čte správně. Právě u podobného balení jsem si řekl, že tohle už si raději vypěstuju doma. Klíčky jsem v minulosti zkoušel, tentokrát jsem ale plastové misky vyměnil za obyčejnou skleněnou nádobu.
A rovnou jedna oprava. Ve videu používám pojem microgreens poměrně volně, jenže technicky jde v tomto případě hlavně o klíčky. Microgreens se obvykle nechávají růst déle, tvoří první lístky a sklízejí se nad substrátem. Ve sklenici se naopak nechávají vyklíčit semena a jí se prakticky celý mladý klíček. Rozdíl není jen slovíčkaření.
Sklenice místo plastového patra
Pořídil jsem si klíčicí nádobu ze ZnKlíčeno.cz a zaplatil ji normálně ze svého. Žádná spolupráce. Základem je velká sklenice, víčko se sítkem a stojánek, díky kterému může přebytečná voda vytéct do keramické misky.
Právě tohle mě na systému láká nejvíc. Semínka namočím, vodu sliju, potom je pravidelně proplachuji a sklenici nechám obrácenou tak, aby voda nezůstávala uvnitř. Žádná hlína, květináč ani pěstební lampa.
Dříve jsem používal plastové klíčicí misky a osobně se k nim vracet nechci. Hůř se mi čistily a po některých druzích v nich zůstával pach. Sklo mi v tomhle připadá praktičtější. Jediná výtka po rozbalení je velikost. Chtěl jsem něco menšího, tahle nádoba je opravdu pořádný kus skla.
K tomu jsem vzal vojtěšku neboli alfalfa, směs brokolice, ředkve a jetele, pískavici a samotnou ředkvičku. Právě poslední jmenovaná mě baví nejvíc. I malý klíček si zachovává typickou štiplavou chuť, takže na chlebu s máslem rozhodně nepůsobí jako povinná „zdravá dekorace“.
U semínek bych pár korun nešetřil
Tady je ale důležitější věc než samotná sklenice.
Na klíčení určené k jídlu nechci používat první osivo, které najdu v zahradnictví. Některá osiva určená k běžnému výsevu mohou být chemicky ošetřena a ošetřené osivo do potravinového řetězce nepatří. Proto beru semena výslovně určená ke klíčení a konzumaci.
Není také potřeba zaplnit celé dno. Tuhle chybu už jsem jednou udělal a výsledkem bylo tolik klíčků, že jsem je nestihl sníst. Tentokrát začínám zhruba jednou až dvěma čajovými lžičkami.
A co slavná výživová bomba? Ani tady není potřeba vyrábět zázraky. Výzkum Zhenlei Xiao a dalších autorů z University of Maryland a USDA skutečně ukázal, že některé microgreens obsahovaly ve srovnání se zralými listy výrazně vyšší koncentrace sledovaných vitaminů a karotenoidů. Neznamená to ale, že každý klíček má automaticky desetkrát nebo stokrát více všeho. Záleží na rostlině i konkrétní živině.
U domácích klíčků bych navíc nepodceňoval hygienu. Teplo a vlhko vyhovují nejen klíčícím semenům, ale případně také bakteriím. Čistá nádoba, vhodná semena a pravidelné proplachování proto nejsou zbytečná opatrnost.
Teď přijde ta zajímavější část. Postupně chci ve sklenici vyzkoušet jednotlivé druhy a zjistit, co skutečně vyklíčí, jak to chutná a jestli celé tohle domácí pěstování vydrží déle než počáteční nadšení. Protože pokud ano, kupovat malou misku hotových klíčků se mi už příliš chtít nebude.
Zdroj: uživatelské hodnocení