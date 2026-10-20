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Češi čekají, až langoše vykynou. Přitom je můžete mít hotové za pár minut a bez droždí

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Rychlé langoše bez droždí nepotřebují kynout ani plavat v oleji. Jogurtové těsto jde prakticky rovnou do trouby nebo horkovzdušné fritézy. A zatímco první verze ctí českou klasiku, druhá už si z tradic mnoho nedělá.
Češi čekají, až langoše vykynou. Přitom je můžete mít hotové za pár minut a bez droždí

Češi čekají, až langoše vykynou. Přitom je můžete mít hotové za pár minut a bez droždí

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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