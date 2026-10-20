Vyděláváme víc, kupujeme víc a chceme ještě víc. Kdy se z kariéry stalo nové otroctví?

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Řetězy už nejsou na nohou
Otroctví patří k nejkrutějším kapitolám lidských dějin a tvrdit, že se zotročení lidé měli lépe než dnešní zaměstnanci, by bylo jednoduše nepravdivé. Byli majetkem jiného člověka, mohli být prodáni, rozděleni od rodiny a za neposlušnost fyzicky trestáni.
Dennis Simms, který se narodil roku 1841 do otroctví na plantáži v Marylandu, vzpomínal ještě v roce 1937 na práci od východu do západu slunce. Jídlem býval chleba, kukuřičná kaše, melasa a solená ryba. Spalo se na slámě a neposlušnost znamenala bič. Simms zároveň výslovně říkal, že zotročení lidé byli velmi nešťastní.
Přesto je na jeho vzpomínkách jedna věc, která působí téměř absurdně ve srovnání s dneškem. Za výjimečnou událost považoval lepší jídlo. Lidé po práci tajně zpívali, hráli na banjo nebo housle a několik společných chvil mělo cenu samo o sobě.
Ne proto, že by otroctví bylo krásnější nebo jednodušší. Bylo brutální. Ukazuje to ale něco jiného. Člověk dokáže nalézt radost i v prostředí, kde má téměř nic.
A právě v tom začíná být pohled na současnou společnost nepříjemný.
Máme teplou vodu, elektřinu, plnou lednici, internet, automobil, dovolenou a během několika sekund si můžeme objednat jídlo z druhého konce města. Přesto pro mnoho lidí není dost ani plat 50 tisíc, potom 70 tisíc a později 100 tisíc korun. Nestačí byt, protože by byl lepší dům. Nestačí dům, protože soused má větší. Nestačí běžné auto, protože kolega přijel v dražším.
Cíl se pokaždé posune o několik metrů dál.
Z otroka zaměstnavatele se může stát otrok vlastního životopisu
Kariéra sama o sobě samozřejmě není problém. Touha něco dokázat, vybudovat firmu, stát se odborníkem nebo vydělat peníze může člověka naplňovat. Problém přichází ve chvíli, kdy přestane být kariéra prostředkem a stane se měřítkem vlastní hodnoty.
Pak už člověk nepracuje proto, aby žil. Žije proto, aby mohl dál pracovat.
Přijde vyšší pozice, takže je potřeba větší odpovědnost. S vyšším příjmem přijde dražší životní styl. Lepší auto znamená vyšší splátku, větší dům vyšší hypotéku a vyšší společenské postavení potřebu si ho udržet. Člověk sice vydělává násobně více než před deseti lety, ale svobodnější se vůbec cítit nemusí.
Dokonce i psychologický výzkum naznačuje, že samotné bohatství není jednoduchou vstupenkou ke spokojenosti. Metaanalýza údajů z 63 zemí publikovaná v Journal of Personality and Social Psychology ukázala, že pro pocit životní pohody hrají mimořádnou roli svoboda volby a autonomie. Samotné peníze všechno nenahradí.
A tady vzniká paradox moderní společnosti.
Člověk může mít ze zákona téměř absolutní osobní svobodu, ale sám sobě ji dobrovolně omezit. Nemůže vypnout telefon, protože by mu mohl napsat klient. Nejede s dětmi na výlet, protože musí dokončit projekt. Večer kontroluje e-maily, o víkendu myslí na pondělní poradu a na dovolené řeší práci z pláže.
Nikdo nad ním nestojí s bičem. Stačí hypotéka, ambice, strach ze ztráty pozice a pocit, že ostatní jsou o krok před ním.
Možná je právě to nejzajímavější na dnešním pojetí úspěchu. Naši předci často toužili po tom, aby měli dostatek jídla, bezpečný domov a možnost rozhodovat o vlastním životě. Moderní člověk toho dosáhl, ale okamžitě si vytvořil další metu.
Chce větší dům.
Potom lepší auto.
Vyšší funkci.
Více sledujících.
Větší obrat firmy.
Ještě jednu nulu na účtu.
Až jednou zjistí, že polovinu života strávil získáváním věcí, na jejichž užívání neměl čas.
Skutečný luxus proto možná není mít tolik peněz, že si člověk může koupit cokoli. Může jím být okamžik, kdy už nepotřebuje každému dokazovat, že má víc než včera.
Zdroj:
https://serc.si.edu/woodlawn-exhibit/47-dennis-simms
https://www.americanhistory.si.edu/explore/exhibitions/changing-america/online/1863/slavery-in-america
https://www.apa.org/news/press/releases/2011/06/buy-happiness