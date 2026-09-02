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Za krizi mistra světa Mrázka mohl úlomek kosti. Problémy mu dělala i chůze

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Petr Mrázek měsíce hrál s bolestí, kterou lékaři přisuzovali tříslům. Skutečným viníkem byl úlomek kosti v levé kyčli, odstraněný teprve při únorové operaci.
Za krizi mistra světa Mrázka mohl úlomek kosti. Problémy mu dělala i chůze

Za krizi mistra světa Mrázka mohl úlomek kosti. Problémy mu dělala i chůze

Zdroj: Český hokej
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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