Za krizi mistra světa Mrázka mohl úlomek kosti. Problémy mu dělala i chůze

Když český brankář a mistr světa z roku 2024 popisoval v rozhovoru pro iSport.cz své nejhorší období, nemluvil o gólech, které inkasoval. Mluvil o tom, že levá noha mu připadala o dvacet kilo těžší a že bolest cítil i při obyčejné procházce. Čísla z jeho poslední sezony v Anaheimu (deset zápasů, průměr 4,07 inkasovaného gólu na utkání a úspěšnost zákroků pouhých 85,8 procenta) teď dostávají jiný kontext. Nejde o příběh brankáře, který se rozpadl. Jde o příběh brankáře, který měsíce chytal s nerozpoznaným problémem v kyčli.
Časová osa: od třísla k operačnímu sálu
Problémy se ozvaly poprvé kolem 30. listopadu 2025. Mrázek začal řešit opakující se bolesti, které vypadaly jako třísla. Anaheim ho poslal na marodku a 19. prosince ho vrátil do sestavy. Návrat trval přesně sedmnáct dní. 5. ledna 2026 odchytal poslední zápas, o dva dny později ho klub zařadil na IR s označením „lower-body injury“.
Pak přišel zlom. 18. února 2026 Anaheim oznámil operaci levé kyčle a konec sezony. Teprve po zákroku se ukázalo, co za potížemi skutečně stálo, kostní úlomek, který Mrázek v srpnovém rozhovoru popsal jako „uštípnutou kost“. Přesnější ortopedický termín veřejně nezazněl. Jisté je, že symptomy měsíce napodobovaly třísla a rozhodující příčina vyšla najevo až zpětně.
Propast mezi čísly zdravého a zraněného Mrázka
Statistický kontrast je brutální. V sezoně 2023/24 za Chicago odchytal 56 zápasů s průměrem 3,05 gólu a úspěšností 90,8 procenta. V Carolině 2020/21 měl ve dvanácti startech průměr 2,06 a 92,3 procenta. A ve svém nejlepším detroitském ročníku 2015/16 bránil 54 utkání s průměrem 2,33 a úspěšností 92,1 procenta.
Proti tomu poslední sezona v Anaheimu:
- 10 zápasů, bilance 3–5–0
- 4,07 GAA (průměr inkasovaných gólů)
- 85,8 % úspěšnost zákroků
Tohle není mírné zhoršení. Je to statistický pád mimo jakékoli kariérní rozpětí čtyřiatřicetiletého gólmana, který má za sebou 438 startů v NHL. A právě proto je informace o úlomku v kyčli tak podstatná, mění čtení celé sezony z výkonnostního sešupu na zdravotní anomálii.
Trh, který nespěchá, ale ani nečeká věčně
Na konci srpna 2026 zůstával Mrázek na oficiálním NHL Free Agent Trackeru mezi nepodepsanými volnými hráči. Anaheim si mezitím pojistil brankoviště podpisem Laurenta Brossoita 1. července. Návrat k Ducks prakticky odpadá.
Konkurence na trhu volných brankářů přitom není zdrcující. Connor Ingram je rovněž bez smlouvy, ale vstupoval do léta s výrazně lepšími čerstvými čísly (32 startů, 16 výher, průměr 2,60 a úspěšnost 89,9 procenta). Cam Talbot je volný také, jenže mu je devětatřicet. Mrázek se tak ocitá v pozici, kde mu poslední sezona ubírá, ale věk a zkušenost stále přidávají. Podle serveru Hokej.cz patří mezi nejsilnější zbývající varianty na roli dvojky.
Nejlogičtější scénář? Levný roční kontrakt, případně pozvánka na kemp formou PTO. Přípravná část sezony startuje 19. září, první ostrý zápas přijde 29. září. Okno pro rozhodnutí se zužuje na první polovinu září.
Co musí Mrázek dokázat, a co už dokázat nemůže
Subjektivně je na tom podle vlastních slov skvěle. Zákroky na ledě ho nebolí, chůze je bez omezení. To je silná indicie, ale nikoli důkaz, chybí klubový zdravotní report i ostrý zápas. Soutěžní ověření teprve přijde.
Klíčová otázka pro každého generálního manažera zní jednoduše: byla sezona 2025/26 šum způsobený nerozpoznaným zraněním, nebo první signál trvalého pádu? Mrázek teď má v ruce argument, který dříve neměl, konkrétní zdravotní příčinu a operaci, která ji odstranila. Zároveň ale nemůže vrátit deset zápasů s průměrem přes čtyři góly. Ta čísla v systému zůstanou.
Na mistrovství světa 2024 odchytal dva skupinové zápasy, oba vyhrál, jeden s čistým kontem. Průměr 1,50, úspěšnost 90,63 procenta. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že za opakovanými problémy s třísly se skrývá něco jiného. Teď to víme. Zbývá zjistit, jestli to stačí na další smlouvu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek