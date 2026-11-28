Manželé Peter a Debbie se na dovolené seznámí s energickou a okouzlující Američankou Elsou. Z čisté zdvořilosti jí dají svou adresu, Elsa se však po čase skutečně ohlásí na návštěvu. Když si ji zvědaví manželé vyhledají na internetu, čeká je šokující zjištění: jejich nová známá má za sebou pořádně temnou minulost. Co dělat, aby se chovali zdvořile a přitom ochránili svou rodinu?
Hra vznikla podle skutečného příběhu, který Stevenu Moffatovi vyprávěl jeho přítel. Autor v něm našel ideální výchozí bod pro svižnou komedii plnou nedorozumění, napětí a černého humoru. Výsledkem je inscenace, která si pohrává s očekáváním diváků a plynule přechází mezi konverzační komedií, thrillerem, detektivkou i společenskou satirou. Stejně jako ve svých televizních seriálech se tak autor nedrží jediného žánru. Diváci se budou smát, zažijí napětí, ale zároveň si možná položí otázku, jak moc lze věřit informacím, které o druhých lidech nacházíme na internetu.
"Na postavách Stevena Moffata mě baví to, jak snadno v nich člověk pozná sám sebe nebo některé své příbuzné či známé. Ústřední rodinku komedie tvoří manželé Peter a Debbie, kteří jsou typičtí 'rodiče na zabití', a jejich děti Alex a Rosie, ti jsou zase typičtí 'puberťáci na zabití'. To nejlepší přichází ve formě oné trochu neočekávané návštěvy, jejíž příjezd převrátí celé rodině život naruby," řekl o postavách hry hostující režisér Šenkeřík.
V roli Petera se představí David Beneš, jeho ženu Debbie ztvární Vladimíra Vítová a tajemnou Elsu Radmila Urbanová. Jejich děti v teenagerském věku si zahraje dvojice studentů ostravské konzervatoře Metoděj Návrat a Ema Sebíňová. Sestavu doplňují Jindřich Skopec a Petr Németh. O scénu a kostýmy se postarala Kateřina Baranowska, hudbu složil Jiří Švec.
Premiéra se koná na velké scéně Západočeského divadla v sobotu 28. listopadu od 19:00. Tradičně půl hodiny před představením nabídne divadlo v kavárně Thálie dramaturgický úvod věnovaný autorovi, jeho tvorbě a vzniku hry. Nový komediální thriller bude také letošním silvestrovským titulem.