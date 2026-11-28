Ondřej Sokol a Aleš Háma během pátečního galavečera v pražském Foru Karlín opět využili události, které v uplynulých měsících zaměstnávaly český showbyznys. Vedle partnerských vztahů dalších známých osobností přišla řeč také na konec manželství Ewy Farne a hudebníka Martina Chobota. Moderátorská dvojice využila příjmení zpěvaččina manžela ke slovní hříčce, podle níž bude letos Farna definitivně „bez chobota“.
Podle serveru Centrum.cz zpěvačka na poznámku reagovala zavrtěním hlavy. Samotný žert přitom odkazoval na událost, o níž Farna s Chobotem veřejně informovali teprve před necelými dvěma měsíci. Oba tehdy výslovně požádali veřejnost o respektování jejich rodinného soukromí a vysvětlili, že svůj rozchod by za jiných okolností nejraději vůbec veřejně neřešili.
O rozchodu se rozhodli již před několika měsíci
Farna a Chobot oznámili konec vztahu 3. října prostřednictvím společného prohlášení na sociálních sítích. Po téměř dvaceti letech přátelství a třinácti letech partnerského života dospěli k rozhodnutí, že se jejich cesty rozejdou. Podle vlastních slov se v předchozích letech snažili vztah zachránit, jejich snaha však nakonec nevedla k výsledku, který si přáli.
Současně odmítli, že by za rozpadem jejich manželství stála další osoba. Přestože už netvoří partnerskou dvojici, nadále chtějí fungovat jako rodiče svých dvou dětí. „Prosíme proto především o respekt k soukromí naší rodiny a našich dětí,“ uvedli tehdy ve společném prohlášení.
Farna promluvila o úspěchu i slzách
Přestože zpěvačka v letošním roce prožívá zásadní změnu v osobním životě, po pracovní stránce se jí mimořádně daří. Při přebírání zlatého slavíka neskrývala emoce a přiznala, že letošní rok pro ni představuje výrazný kontrast mezi profesními úspěchy a tím, co prožívá mimo pódium.
Uplynulé měsíce označila za svůj „asi nejúspěšnější můj rok a zároveň nejneúspěšnější můj rok“. Připomněla, že nikdy neměla tolik důvodů k oslavám, zároveň však přiznala, že během žádného jiného roku pravděpodobně tolik neplakala. Při následném přebírání ceny pro absolutního vítěze ankety nezapomněla pozdravit ani své děti. Farna letos v kategorii zpěvaček získala 100 387 hlasů. Na druhém místě skončila Lucie Bílá s 81 789 hlasy, třetí příčku obsadila Monika Absolonová s 66 765 hlasy. Farna se zároveň stala absolutní vítězkou celého ročníku ankety.