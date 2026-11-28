Nejsem člověk, který by se nedokázal zasmát ostřejšímu humoru. Naopak mám ráda, když si moderátoři umějí vystřelit ze známých osobností, reagovat na aktuální dění a odlehčit jinak poměrně formální společenskou událost. Jenže mezi vtipem a obyčejným ponižováním druhého člověka je poměrně zásadní rozdíl. A mám pocit, že právě ten Aleš Háma s Ondřejem Sokolem během letošního Českého slavíka místy přestávali vnímat. Navíc mi začíná vadit představa, že kdo se jejich poznámkám nezasměje, automaticky postrádá smysl pro humor. Ono totiž není povinností člověka sedícího v publiku bavit se na účet vlastního neštěstí jen proto, že na něj právě míří televizní kamera.
Rozvod jako příležitost k pobavení diváků
Jedním z nejnevkusnějších momentů večera pro mě byla narážka na Ewu Farnou a její rozpadlé manželství s Martinem Chobotem. Moderátoři si neodpustili poznámku, že zpěvačka bude definitivně „bez Chobota“. Opravdu nebylo možné v případě ženy, která má za sebou mimořádně úspěšný rok a velkolepé koncerty v pražském Edenu, najít jiné téma? Proč se její soukromé trápení muselo stát součástí televizní zábavy? Podobně dopadla také Lela Vémolová, jejíž rozchod s Karlosem moderátoři spojili s představou luxusního životního stylu, drahého automobilu a dovolené na Maledivách. Ani tady mi nepřipadá vtipné dělat si legraci ze ženy, která řeší rozpad rodiny a budoucnost svých dětí. Ať už máme na jednotlivé osobnosti jakýkoliv názor, pořád jsou to lidé, nikoliv rekvizity připravené pro pobavení televizního publika.
Když dojdou nápady, vytáhne se soukromí celebrit
Agáta Hanychová a počet jejích bývalých partnerů, vztahové peripetie Bohuše Matuše, Lukáše Langmajera a Jitky Boho, nové jméno Evy Burešové nebo problémy Martina Fenina s alkoholem. Člověk by skoro zapomněl, že se jedná o předávání hudebních cen, nikoliv o silvestrovskou rekapitulaci bulvárních kauz. Zvlášť nepochopitelné mi připadá, že se dvojice znovu vrátila k loňským narážkám souvisejícím se sexuální orientací a letos přidala další nevkusné poznámky na adresu Milana Peroutky. Jestliže nějaký vtip už jednou vyvolal oprávněnou kritiku, očekávala bych od zkušených profesionálů spíše schopnost sebereflexe než jeho další rozvíjení. Skutečně dobrý komik podle mě nepotřebuje k úspěchu něčí rozvod, závislost, vzhled ani sexuální orientaci.
Lucie Bílá ukázala, jak se dělá inteligentní humor
Velmi sympatická mi naopak byla reakce Lucie Bílé, která během přebírání stříbrného Slavíka zmínila, že dostala zprávu s doporučením, aby svůj děkovný projev příliš neprotahovala. Moderátorů se následně zeptala, zda tato zpráva neměla být určena spíše jim. A přesně takhle si představuji povedený humor. Krátká, trefná poznámka, která vystihla situaci, aniž by musela zasahovat do něčího soukromí. Lucie Bílá nepotřebovala několikaminutový monolog, vulgarity ani předem připravenou sérii útoků. Ostatně i další umělci během večera ukázali, že dokážou nabídnout divákům něco mnohem hodnotnějšího. Ať už šlo o děkovné projevy, hudební vystoupení, nebo dojemnou poctu bratrům Nedvědovým.
Televize Nova by měla mít odvahu ke změně
Nechci zpochybňovat profesní kvality Aleše Hámy ani Ondřeje Sokola. Oba mají za sebou řadu povedených projektů a každý z nich dokáže být velmi dobrým moderátorem. Právě proto mě mrzí, kam se jejich společné moderování Českého slavíka posunulo. Pošesté stejná dvojice, pošesté podobný koncept a opět pocit, že se z moderátorů stávají hlavní aktéři večera, který by přitom měl patřit úplně jiným lidem. Odpovědnost ale nenesou pouze oni. Také televize Nova by se měla zamyslet nad dramaturgií celého galavečera, jeho tempem, množstvím propagace vlastních pořadů i prostorem, který věnuje samotné hudbě.
Přála bych si, aby příští Český slavík nabídl něco nového. Abychom se druhý den bavili především o výjimečných pěveckých výkonech, krásných vystoupeních a zasloužených oceněních. Nikoliv o tom, koho moderátoři zesměšnili tentokrát. Česká hudební scéna si podle mě zaslouží důstojnější večer. A diváci také.