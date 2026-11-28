Nikdo do něj nenarazil a nikdo ho netrefil pukem. Po vhazování v bostonském obranném pásmu vyrazil Pastrňák do útoku, během pár temp zpomalil, změnil směr a zamířil rovnou na střídačku. Odtud pokračoval do kabiny. Bruins záhy oznámili, že návrat je nepravděpodobný. Na led už opravdu nevyjel a Boston doma v TD Garden prohrál s Torontem 1:3. Trenér Marco Sturm po zápase potvrdil, že český útočník podstupuje vyšetření a víc by mělo být jasné v sobotu. Právě bezkontaktní povaha celé situace dělá z jednoho nenápadného střídání největší bostonskou starost posledních týdnů.
Šest minut, ale ne od začátku zápasu
Číslo šest se v páteční noci objevuje dvakrát. Pastrňák stihl na ledě strávit jen 5:50 v šesti střídáních. To je jeho skutečný herní čas, než musel pryč. Podle Boston Globe k němu došlo zhruba šest minut před koncem první třetiny, tedy přibližně ve čtrnácté minutě hry.
David Pastrnak went down the tunnel following this sequence in the 1st ⬇️ https://t.co/2xZcJYPEdl— NESN (@NESN) November 27, 2026
Do té doby měl Boston zápas pod kontrolou. V čase 6:31 otevřel skóre Casey Mittelstadt v přesilovce a domácí byli aktivnějším týmem. Krátce po Pastrňákově odchodu, v 16:53, Toronto vyrovnalo.
Klub zranění oficiálně označil za problém dolní části těla. O kterou nohu jde a co přesně se stalo, zatím neřekl. Diagnóza ani odhad délky absence nebyly zveřejněny. Redakce SportyŽivě.cz požádala zástupce Bruins o nastínění Davidových problémů, ale odpovědi se do publikace článku nedočkala.
Proč bezkontaktní zranění znepokojuje víc
Ránu holí nebo tvrdý střet na mantinelu hokejista často rozdýchá a do další třetiny se vrátí. Když se ale hráč zastaví sám od sebe, uprostřed obyčejného rozjezdu, a hned míří do kabiny, signalizuje to problém uvnitř těla. Svaly, třísla, kolenní vazy. Podle nás je proto opatrnost na místě, i když nikdo zvenčí nemůže vážnost zranění odhadnout.
Bostonský tábor má navíc čerstvou zkušenost. Loni 26. listopadu, tedy téměř přesně před rokem, si Pastrňák v zápase s Islanders přivodil trhlinu v třísle a vynechal pět utkání. Boston tehdy bez něj uhrál bilanci tři výhry a dvě porážky a nejvíc převzal Morgan Geekie, který za tu dobu nasbíral pět gólů a čtyři asistence.
Delší pauzu Pastrňák zažil v roce 2019, tehdy ovšem šlo o zcela jiný případ: poranění šlachy v levém palci po pádu mimo led. Vynechal 16 zápasů. Jako srovnání pro současné potíže to proto neslouží, spíš jako připomínka, že i hráč s pověstí železného muže může na týdny vypadnout.
Boston přišel o hlavní zbraň
Čísla mluví jasně. Pastrňák vede Boston v bodech i asistencích a v gólech se dělí o první místo. Má na kontě 11 branek a 21 nahrávek, celkem 32 bodů po 25 zápasech. Za sebou má čtyři sezony v řadě s nejméně stovkou bodů. Žádný jiný Bostoňan se mu produktivitou ani zdaleka neblíží.
Jak moc Bostonu chybí, ukázala už třetí třetina. Za stavu 1:2 dostal Boston dlouhou přesilovku pět na tři. Vytvořil si z ní jedinou střelu.
„Hlavně při hře pět na tři vám osmaosmdesátka prostě chybí,“ řekl po zápase Sturm podle agentury AP, jejíž zprávu přinesl Sportsnet.
Celkově přitom Boston Toronto přestřílel 29:18. Podle oficiálního zápisu NHL využil jednu z pěti přesilovek, zatímco hosté nedali gól ani z jedné ze tří. Všechny tři branky Toronta padly při hře pět na pět. Dvakrát skóroval obránce Morgan Rielly, gól a asistenci přidal Colton Sissons.
Tvrdit, že se zdravým Pastrňákem by Boston vyhrál, nelze. Jeho odchod ale zjevně vzal domácím schopnost proměnit tlak v góly.
Kdo ho zastoupí a co bude dál
Před zápasem nastupoval Pastrňák v první formaci s Geekiem a Eliasem Lindholmem. Klub zatím žádnou změnu sestavy neoznámil. Pokud by Čech chyběl, dá se čekat, že se do vyšší role posune JJ Peterka, Pavel Zacha nebo střelec pátečního gólu Mittelstadt. Nahradit ale jen jednoho hráče nestačí, Pastrňák je zároveň osou přesilovky.
Po porážce mají Bruins bilanci 15 výher, 9 porážek v základní době a jednu po prodloužení. S 31 body jsou sedmí ve Východní konferenci. Nejsou mimo hru, ale prostor na zakolísání je malý. Krátkou absenci by podle nás Boston přečkal rotací v útoku. Delší výpadek by znamenal ztrátu hlavního zdroje ofenzivy v době, kdy se tabulka začíná trhat.
Boston znovu nastoupí v neděli 29. listopadu ve 23:00 našeho času, kdy doma hostí Vancouver. Další zápas proti Coloradu začíná ve středu 2. prosince ve 2:00 ráno našeho času. Zda v nich Pastrňák nastoupí, zatím nikdo neví.
Případné obavy o reprezentaci se aktuálně týkají jen budoucích akcí. Olympijský turnaj v Miláně a Cortině, kde Pastrňák nastupoval za Česko, vyvrcholil finále už 22. února.
V sobotu by mělo být jasno alespoň o tom, s čím se Boston potýká. Do té doby zůstává ve vzduchu jediný obraz: nejlepší hráč týmu zpomalí uprostřed rozjezdu, aniž by se ho kdokoli dotkl, a sám odbruslí z ledu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek