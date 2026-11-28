Od roku 2025 platí pro starobní důchodce, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají penzi v plné výši, sleva na pojistném ve výši 6,5 procenta vyměřovacího základu. U zaměstnance jde zpravidla o hrubou mzdu. Je-li například 30 000 korun, sleva představuje 1 950 korun za měsíc. Při hrubé mzdě 25 000 korun jde o 1 625 korun, při 35 000 korunách o 2 275 korun a při 45 000 korunách o 2 925 korun. Jde o úsporu na odvodech, nikoliv o zvýšení samotného důchodu.
Zaměstnanec musí splnění podmínek doložit zaměstnavateli. Sleva se neuplatňuje sama bez potřebných podkladů. Ve výplatě zůstává po jejím uplatnění sociální pojistné odpovídající zejména nemocenskému pojištění. Rozdíl mezi běžnou sazbou zaměstnance a slevou proto nelze prezentovat jako úplné osvobození od všech odvodů. Při změně nároku na plnou výplatu důchodu nebo jiných rozhodných skutečnostech je potřeba informaci aktualizovat.
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Nový návrh chce odměnit i další roky práce
Připravovaná změna počítá s tím, že se při práci současně s pobíráním starobního důchodu bude zvyšovat také procentní výměra penze. Za 365 dnů pojištěné práce se navrhuje zvýšení o 1,5 procenta z vyplácené procentní výměry. Za kratší období by náležela poměrná část. Základní výměra, která je pro všechny stejná, by se pro tento výpočet nepoužívala.
Modelový příklad ukazuje podstatný rozdíl mezi mzdou a důchodem. Pokud má senior procentní výměru penze 15 000 korun, plný rok práce by podle návrhu znamenal zvýšení této výměry o 225 korun měsíčně. U procentní výměry 18 000 korun by šlo o 270 korun. To by nebyla jednorázová odměna za rok v zaměstnání, ale zvýšení pravidelně vypláceného důchodu. Skutečné zvýšení by ovlivňovalo přesné znění pravidel, započítání dnů pojištění a načasování prvního přepočtu.
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Sleva na pojistném není automatická pro každého seniora
V zaměstnání je zásadní předložit potvrzení, že člověk splňuje podmínky pro uplatnění slevy. Není správné očekávat, že zaměstnavatel z pouhého věku pracovníka pozná jeho nárok. Jde o režim vázaný na pobírání řádného starobního důchodu v plné výši a na příslušné období. U předčasných penzí před dosažením důchodového věku nebo u některých souběhů je nutné situaci posoudit zvlášť.
Podnikatelé se zase nemohou řídit výplatní páskou zaměstnance. Oprávněnou slevu uplatňují ve vazbě na vlastní přehled a vyměřovací základ za příslušný rok. Pokud mají zároveň zaměstnání i podnikání, mohou se podmínky a postupy lišit pro každou činnost. Pro plánování je proto užitečné sepsat veškeré příjmy a ověřit, které podléhají důchodovému pojištění. Teprve potom lze spočítat skutečný přínos slevy a odděleně modelovat případné další zvýšení penze podle projednávané novely.
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Pro zaměstnance automaticky, pro OSVČ na žádost
Návrh u zaměstnanců předpokládá zpracování údajů z evidence práce a pojistného a každoroční lednové přepočítávání. Podnikatelé mají odlišný režim: rozhodné údaje se vyhodnocují po podání přehledu o příjmech a výdajích. Proto je navrženo, aby o navýšení požádali například přímo spolu s přehledem a zvýšení se případně doplatilo zpětně podle zákonných pravidel.
Tím však není dotčeno současné právo podnikajících důchodců na slevu 6,5 procenta z příslušného sociálního vyměřovacího základu. Při splnění podmínek se u OSVČ základní sazba 29,2 procenta snižuje na 22,7 procenta. I zde záleží na tom, po kolik měsíců byly podmínky splněny, jaký byl základ daného roku a zda byl nárok v přehledu správně uplatněn.
Zvláštní pozornost zaslouží předčasní důchodci. Nárok na uvedenou slevu se pojí s dosažením řádného důchodového věku a s výplatou starobního důchodu v plné výši. Člověk, který pobírá předčasný důchod a ještě nedosáhl řádného věku, nemůže automaticky předpokládat stejná pravidla ani neomezený souběh práce a vyplácené penze. Ten se posuzuje podle zvláštních ustanovení.
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