Když Karlos Vémola letos na začátku dubna oznámil konec vztahu s manželkou Lelou, oba ještě dávali najevo, že chtějí především zachovat dobré vztahy kvůli společným dětem. Postupem času se však jejich rozchod proměnil ve vyhrocený spor. Sama Lela v červenci přiznala, že se manželství rozhodla ukončit již v prosinci 2025. Podle jejího vyjádření se dlouhé roky snažila rodinu udržet pohromadě, definitivní tečkou za jejich vztahem však měla být údajná nevěra zápasníka se ženou jménem Monika. V následujících měsících se manželé dostali do dalších sporů, které se týkaly především majetku, výživného a péče o potomky.
Ve čtvrtek 26. listopadu se uskutečnilo první soudní jednání související s jejich rozvodem. Zatímco Karlos dorazil v doprovodu svého advokáta, Lela se kvůli zdravotním komplikacím nedostavila. Den před jednáním totiž podle svého vyjádření musela vyhledat lékařskou pomoc a skončila na infuzích. Pouhý den po soudním jednání se její osobní situace stala předmětem humoru během slavnostního předávání hudebních cen Český slavík.
Sokol a Háma si vzali na mušku její finanční situaci
Moderátorská dvojice Ondřej Sokol a Aleš Háma si během pátečního galavečera tradičně neodpustila narážky na známé osobnosti českého showbyznysu. Mezi nimi se ocitla také Lela Vémola. Moderátoři podle serveru ČRzprávy.cz ironicky komentovali její životní standard po rozchodu s Karlosem, zmínili luxusní automobil, dovolenou na Maledivách i to, jak její život s dětmi působí na sociálních sítích. Zatímco pro část publika mohlo jít o běžnou součást satirického vystoupení, samotná Lela jejich humor vnímala zcela odlišně.
„Páni, toto naozaj považujete za humor? Český slávik je prestížna udalosť a úprimne nechápem, ako môžu moderátori takéhoto večera považovať za zábavu zosmiešňovanie ženy pre jej rozchod, súkromie, finančnú situáciu a dokonca do toho zaťahovať aj jej deti,“ napsala na svém Instagramu, kde oba moderátory přímo označila.
Lela očekávala více profesionality a empatie
Influencerka zároveň zdůraznila, že jí humor jako takový nevadí, ovšem způsob, jakým moderátoři během prestižního hudebního večera hovořili o jejím soukromí, považuje za nepřijatelný. „Čakala by som viac profesionality, vkusu a predovšetkým ľudskej empatie. Humor mám rada, ale rozdiel medzi vtipom a ponižovaním je obrovský,“ pokračovala trojnásobná maminka.
Podle Vémoly by ani skutečnost, že se člověk pohybuje ve veřejném prostoru, neměla automaticky znamenat, že se jeho rodinné problémy mohou stát předmětem veřejného zesměšňování. „To, že je človek verejne známy, neznamená, že jeho súkromný život je voľne dostupným materiálom na pobavenie publika,“ dodala.
Ne každý smích publika podle Lely ospravedlňuje vtip
Lela se tak vedle samotných moderátorů dotkla i širší otázky hranic humoru na společenských událostech. Obzvlášť citlivým tématem jsou pro ni děti, o jejichž péči se nyní se stále ještě manželem soudí. Již v minulosti přitom opakovaně žádala o respektování rodinného soukromí.
„Nie každý vtip je vtipný a nie každý smiech publika znamená, že je všetko v poriadku. Rešpekt a slušnosť by mali byť samozrejmosťou, najmä na takom prestížnom pódiu,“ uzavřela své vyjádření Vémola.