České důchody jsou převážně průběžně financované. Peníze vybrané od zaměstnanců, zaměstnavatelů a samostatně výdělečně činných osob se používají k vyplácení současných penzí. Nejde o osobní spořicí účet, na němž by každému člověku ležely přesně ty částky, které během života odvedl. Proto na stabilitě systému záleží, kolik lidí pracuje, kolik vydělávají a kolik jich pobírá důchod.
Z tohoto pohledu mají děti budoucí ekonomický význam: část z nich se stane zaměstnanci nebo podnikateli, kteří budou odvádět pojistné. Rodiče zároveň nesou značnou část nákladů a času spojených s jejich výchovou. Zastánci změny proto navrhují, aby se v důchodovém systému vedle peněžních odvodů více odrážela i rodičovská zátěž.
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Jak by rozdílné odvody mohly fungovat
V minulosti se diskutovaly modely, podle nichž by bezdětní zaměstnanci po dosažení určitého věku odváděli o něco vyšší sociální pojištění, zatímco rodičům by sazba klesala podle počtu dětí. Nynější veřejná debata se k této úvaze vrací, nikoliv však v podobě účinného zákona. Konkrétní sazby, věková hranice, výjimky a dopady do výplaty by se musely znovu stanovit v legislativním návrhu.
Ilustrační příklad ukazuje samotnou citlivost tématu. Pokud by sazba pro zaměstnance vzrostla o jeden procentní bod a změna dopadala na celou hrubou mzdu 40 000 korun, představovalo by to 400 korun měsíčně navíc na odvodech. To ale není výpočet skutečně připravované platby; pouze ukázka, co znamená jeden procentní bod. Nelze z něj vyvozovat, že právě taková sazba bude přijata.
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Co se namítá proti zvýhodnění rodičů
Nejzásadnějším problémem je spravedlnost. Někteří lidé děti nemají z vlastního rozhodnutí, jiní kvůli zdravotním komplikacím, osobní situaci nebo nedostupnému bydlení. Přísnější odvodová povinnost by mezi těmito případy rozlišovala jen obtížně. Debata také otevírá otázku rodičů, kteří děti vychovávají sami, lidí starajících se o nevlastní děti a těch, jejichž potomci později pracují v zahraničí.
Není samozřejmé ani to, že vyšší odvody bezdětných povedou k vyšší porodnosti. Rozhodování o rodině ovlivňují příjmy, dostupnost školek, možnosti sladění práce a péče, stabilita vztahů či bydlení. Finanční rozdíl několika set korun za měsíc by nemusel být rozhodující, ale mohl by vytvořit nové nerovnosti a administrativní náklady.
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Systém už péči o děti částečně zohledňuje
Péče o děti se v důchodovém výpočtu promítá prostřednictvím náhradních dob, výchovného a pravidel pro hodnotu započítané péče. Některá tato ustanovení se od roku 2027 mění nebo jsou znovu předmětem novelizace. Zákon tedy rodičovství úplně nepřehlíží ani dnes.
Z hlediska veřejných financí by navíc snížení odvodů jedné skupině muselo být nějak vyrovnáno, pokud by měly zůstat celkové příjmy systému stejné. Vyšší sazba pro druhou skupinu není jediným možným řešením. Alternativou jsou změny podpory rodin, větší zaměstnanost rodičů, rozšíření služeb péče o děti či jiné úpravy financování.
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Vedle peněz jde také o mezigenerační důvěru
Spor o bezdětné se netýká jen výpočtu pojistného. Otevírá otázku, jak má společnost oceňovat různé podoby přínosu pro společný systém. Člověk bez dětí může desítky let odvádět vysoké pojistné, pečovat o nemocné rodiče nebo pracovat ve veřejně důležité profesi. Rodič naopak může kvůli dlouhé péči přijít o část pracovních příležitostí. Jednoduché dělení na dvě skupiny proto nepostihuje všechny souvislosti.
ceskeduchody.cz, ČSSZ, e-sbirka.gov.cz, MPSV