Zaměstnanec může svoji práci považovat za těžkou nebo nebezpečnou, ale samotný subjektivní dojem ještě nezakládá nárok na nižší důchodový věk. Stávající pravidla se týkají vymezených prací zařazených do čtvrté kategorie rizika a případně dalších zvláštních profesních skupin upravených zákonem samostatně. Pro zařazení je důležitá skutečná pracovní expozice rizikovým faktorům a příslušné rozhodnutí, nikoli pouze pracovní pozice napsaná ve smlouvě.
Reforma stanoví konkrétní hranice. Při nejméně 2 200 uznatelných rizikových směnách se obecný důchodový věk snižuje o 15 měsíců. Při 4 400 směnách činí snížení 30 měsíců. Za dalších 74 směn nad tuto hranici může následovat další měsíc snížení, nejvýše však do souhrnu 60 měsíců. V krajním případě tak může jít o odchod až o pět let dříve. Jedna uznatelná směna odpovídá osmi hodinám výkonu takové práce.
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Jak může vypadat konkrétní výpočet
Pokud člověk splní hranici 2 200 směn a jeho obecný důchodový věk podle data narození činí 65 let, může se mu při splnění všech dalších podmínek snížit na 63 let a devět měsíců. Při 4 400 směnách by šlo o 62 let a šest měsíců. Další směny mohou věk snížit ještě více. Výsledek je však vždy potřeba spojit s obecným důchodovým věkem daného člověka; snížení o 30 měsíců neznamená, že každý pracovník odejde do důchodu ve stejném věku.
Započítávat se mohou také některé směny odpracované před začátkem účinnosti zvláštních pravidel. Podklady se evidují zpětně za jednotlivé kalendářní roky od roku 2015, přičemž zaměstnavatelé mají povinnost příslušné údaje potvrzovat. Pro člověka, který během kariéry několikrát změnil zaměstnavatele, tak mohou být důležité staré pracovní záznamy a dokumentace o pracovních podmínkách.
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Kde mohou vzniknout spory o směny
V evidenci rizikové práce bývá klíčové, které činnosti pracovník skutečně vykonával a v jaké kategorii byly v dané době zařazeny. Jeden zaměstnanec může během dlouhé kariéry vystřídat několik provozů, pracovat část roku v rizikové činnosti a část v běžném režimu. V takovém případě nelze jednoduše násobit počet pracovních let průměrným množstvím směn. Potřebný je záznam o skutečně uznatelných směnách a o jejich délce podle zákonných pravidel.
Pokud zaměstnavatel už zanikl, může být doložení starších období složitější. Pracovník by měl zachovat výplatní doklady, zápočtové listy i dostupná potvrzení o kategorizaci práce. Při nejasnostech může být namístě vyžádat si doplnění evidovaných dat a nečekat až na několik týdnů před plánovaným odchodem do penze. Stejný název práce v různých podnicích nemusí znamenat stejné rizikové zařazení. Právě proto může mít pracovník v podobné profesi jiný nárok než jeho známý z jiného závodu.
Důležitá je také souvislost se zdravotní prevencí. Nárok na dřívější penzi nemá nahrazovat bezpečné pracovní podmínky ani odpovědnost zaměstnavatele. Pravidla reagují na dlouhodobou expozici nejvyšším pracovním rizikům, ale neznamenají, že lze bez omezení prodlužovat škodlivou práci. Pro plánování kariéry má proto smysl sledovat vedle počtu směn i aktuální pracovní zařazení a lékařské posudky o způsobilosti.
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Zaměstnavatel za rizikovou práci více odvádí
Zvláštní režim doprovází i vyšší pojistné na straně zaměstnavatele. Přirážka se postupně zvyšuje: v roce 2025 šlo o dvě procenta, v roce 2026 o tři procenta, od roku 2027 má činit čtyři procenta a od roku 2028 pět procent. Nejde o částku, kterou by si zaměstnanec sám připlácel z čisté mzdy. Vyšší odvod je součástí financování dřívějších odchodů z rizikových provozů.
Před podáním žádosti je potřeba ověřit nejen počet směn a přesnou kategorizaci, ale také možné omezení při dalším výkonu rizikové práce. Člověk by neměl předpokládat, že může bez jakýchkoliv důsledků současně čerpat důchod přiznaný díky rizikovému zaměstnání a dál vykonávat stejnou činnost. Konkrétní souběh se posuzuje podle příslušných ustanovení a může ovlivnit výplatu.
Vedle tohoto režimu se diskutuje také rozšíření ochrany pro další náročné profese nebo využití povinných příspěvků zaměstnavatelů na spoření na stáří. Tyto mechanismy nejsou totožné. Některé snižují důchodový věk, jiné vytvářejí finanční rezervu před odchodem do penze. Je třeba rozlišit, do které skupiny dané zaměstnání spadá.
Pokud zaměstnanec odhaduje, že má nárok na dřívější odchod, měl by požádat o evidenci rizikových směn s dostatečným předstihem. Právě neúplná dokumentace nebo nesprávná kategorizace může rozhodnout o tom, zda se výhoda podaří uplatnit.
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