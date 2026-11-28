Ostraha brněnského nádraží odtáhla muže s berlí na sníh. Video na sítích budí emoce
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Ostraha brněnského nádraží odtáhla muže s berlí na sníh. Video na sítích budí emoceZdroj: Jakub Poštolka
Článek byl publikován 28.11.2026 08:00
Hokejisté Plzně zvítězili ve 23. kole extraligy nad Brnem 1:0 a připsali si již osmou výhru z posledních...
Fotbalisté Artisu Brno otočili předehrávku 16. kola první ligy se Slováckem a zvítězili 4:1. Hosty poslal...
Brněnská náměstí už zdobí vánoční stromy. Jejich slavnostní rozsvícení přilákalo do centra tisíce lidí....
Namrzlá okna, zasněžené střechy a jen úzký průzor vpřed. Na tuzemských silnicích se již brzy objeví...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →