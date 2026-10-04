Xtream Player pustí v Android Auto živou televizi i YouTube. Premium se odemyká dobrovolným darem 5 eur

Novinky shrnuje verze 1.7.50 z 28. září 2026, kterou vývojář s přezdívkou Malebuffy77 představil na Redditu. Xtream Player navazuje na starší projekt Fermata Xtream a v komunitě kolem Android Auto má dobré jméno. Server Android Authority ho letos v létě při mapování neoficiálních video aplikací zařadil mezi oblíbené volby. První vydání vyšlo 10. srpna 2026 a od té doby přibyly desítky verzí, což je u neoficiálního projektu nezvykle rychlé tempo vývoje.
Šest zářijových novinek, z toho tři pro diváky YouTube
Největší změnou je podpora Plex Live TV. Aplikace na displeji palubní jednotky nově zobrazuje filmy, seriály a živé kanály v samostatných výpisech. Spuštěné video se rovnou otevře přes celou obrazovku, takže ho už není potřeba přepínat ručně. Uživatelé IPTV playlistů ve formátu M3U dostali opravy, které mají přehrávání stabilizovat.
Zbytek zářijové vlny se týká YouTube. Premium verze umí sama zvolit nejvyšší kvalitu, kterou připojení zvládne. Uživatel si také může vybrat, jestli chce mobilní web m.youtube.com, nebo desktopovou verzi. Vývojář navíc opravil chybu, kvůli které se přehrávání zastavilo po přeskočení reklamy.
Bezplatná verze také dostala nové funkce. Už začátkem září do ní přibylo posílání videa z telefonu přímo do auta a volitelný výběr kvality YouTube.
Které kanály v autě naladíte a proč mezi nimi chybí Nova
Živá televize v Xtream Playeru znamená především Plex Live TV, tedy bezplatné kanály typu FAST. Plex je nabízí bez předplatného Plex Pass i bez dalšího hardwaru, stačí účet a připojení k internetu. Česká stránka služby uvádí například Bloomberg, NFL Channel, ION, Stories by AMC, NBC News NOW nebo FOX Weather.
Pro českého řidiče z toho plyne podstatné omezení. Živá televize v autě neznamená ČT, Novu ani Primu, ale globální a převážně anglicky vysílající kanály rozdělené do kategorií, jako jsou zprávy, sport, zábava nebo filmy. Podpora Plexu uvádí, že se nabídka liší podle regionu a lokální stanice v dané zemi dostupné být nemusí. Kdo čeká domácí zpravodajství, bude zklamaný.
Plex v aplikaci navíc stabilní není. Klient pro Plex se poprvé objevil 7. července 2026 ještě v projektu Fermata Xtream a vývojář ho tehdy označil za „velmi experimentální“. V polovině srpna řešil problém, že Plex upřednostňuje vzdálený přístup a na připojení může čekat až 60 sekund. Ani na konci září funkce nefunguje bez zaváhání a její chování se může lišit podle konfigurace.
Kudy se Xtream Player dostane do telefonu bez běžného obchodu Play
Aplikace se šíří hlavně přes GitHub a nástroj AAEnabler. Po registraci e-mailu se dá získat odkaz do obchodu Google Play, běžně dohledatelnou stránku tam ale aplikace nemá. Funkčnost závisí na kombinaci telefonu, auta a verze Android Auto. Vývojář opakovaně upozorňuje, že co v jednom voze funguje bez chyby, v jiném může fungovat jen částečně nebo vůbec.
AAEnabler ve svém README výslovně varuje: „Nikdy nepoužívejte aplikace za jízdy.“ Xtream Player je určený pro zaparkované auto a samotné Android Auto u některých typů aplikací jejich používání během jízdy omezuje.
Plex Live TV je zdarma, v autě ji ale Xtream Player zpřístupní jen v Premium verzi. Bezplatná služba tak řidiči zůstane zavřená, dokud nezaplatí za aplikaci třetí strany, a to je u hlavního lákadla zářijových aktualizací nepříjemný háček. Premium se navíc nekupuje běžným nákupem v obchodě. Vývojář ho váže na dobrovolný dar nástroji AAEnabler, jehož dokumentace uvádí 5 eur, a jednotný ceník s předplatným aplikace nemá. Kdo si Xtream Player nainstaloval přes web fermataxtream.online, nemusí dostávat automatické aktualizace a může si muset vyžádat nový instalační odkaz.
Oficiální video od Googlu dostanou jen telefony s Androidem 16
Google na konferenci I/O 2025 oznámil rozšíření podpory video aplikací v Android Auto. Týkat se má telefonů s Androidem 16 a vybraných kompatibilních vozidel, takže majitelé starších telefonů nebo nepodporovaných aut zůstanou bez oficiální cesty. Z tohoto prostoru žijí neoficiální projekty a Xtream Player mezi nimi vyniká rychlostí vývoje.
Konkurence přitom existuje. Lumora nabízí všechny funkce zdarma a omezuje přehrávání jen na dobu, kdy auto stojí. Xtream Player má proti ní víc funkcí kolem YouTube a Plexu a častější aktualizace, platí za to ale složitější instalací a placenou vrstvou. Třetí možností je open source projekt FermataX, který spojuje YouTube, webový prohlížeč a IPTV.