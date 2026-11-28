Byla to velká luxusní krabice ze starších hodinek, z tvrdého mahagonového dřeva. Tak ji Tyson Fury popisuje podle pasáží z dokumentu, které citují britská média. Dítě bylo tak malé, že se do ní vešlo. Fury tělíčko odvezl „k tátovi“ a spolu s bratry ho pohřbil na zahradě. Paris Furyová byla tehdy přibližně v pátém měsíci těhotenství, když jí lékaři oznámili, že dítě je pryč a že ho bude muset porodit. Šlo o první ztrátu, kterou manželé prožili, a zdaleka ne poslední. Na celé vzpomínce nejvíc zasáhne kontrast mezi mužem, kterého svět zná jako hlučného a neporazitelného „Gypsy Kinga“, a tichým rodinným obřadem na zahradě, o kterém roky nikdo nevěděl.
Zpověď dva týdny před zápasem s Joshuou
Celovečerní dokument Tyson Fury režisérky Lucy Wilcoxové měl premiéru 27. listopadu 2026. Netflix ho uvedl dva týdny před soubojem s Anthonym Joshuou, který je naplánovaný na 11. prosince. Kromě Tysona v něm mluví jeho žena Paris a otec John Fury. V Česku je film k vidění na Netflixu s českým dabingem i titulky, trvá hodinu a 43 minut a je přístupný od 16 let.
Kdo čeká rozbor technik, tréninků a kariérních zlomů, překvapí ho, jak málo prostoru dostává samotný ring. Wilcoxová pro Netflix uvedla, že ji zajímala rodinná dynamika. Členové rodiny o některých věcech dřív mezi sebou nemluvili a cílem bylo přimět je, aby o nich promluvili. Proč Fury svěřil kameře právě teď tak intimní vzpomínku, dokument přímo neříká. Je ale znát, že tentokrát nevystupuje jako showman.
Osmatřicetiletý Fury přitom patří k nejvýraznějším postavám boxu poslední dekády. V roce 2015 porazil Vladimira Klička a získal pásy WBA, IBF, WBO, IBO, lineární titul i titul časopisu The Ring. Asociace WBA ho dnes eviduje s bilancí 35 výher, dvou porážek a jedné remízy. Také čeští boxeři o něm mluví s respektem. Bývalý šampion Lukáš Konečný ho označil za zábavného boxera, který k obrazovkám přitáhne i lidi, kteří box jinak nesledují.
Rok 2014: ztráta syna a strýc v kómatu
Ztráta dítěte nepřišla v klidném období. Furyho strýc Hughie, který ho kdysi trénoval, si zlomil nohu. Původní zákrok odmítl, později podstoupil operaci a následovaly vážné komplikace: krevní sraženina, plicní embolie a srdeční zástava. Strávil jedenáct týdnů v kómatu. Fury kvůli jeho stavu v červenci 2014 odstoupil ze zápasu s Alexandrem Ustinovem. Hughie Fury zemřel 11. října 2014.
Do tohoto období zapadá i těhotenství, o kterém Paris podle citovaných pasáží příliš nemluvila. Tyson měl strýce v nemocnici a ona na něj nechtěla nakládat další starosti. Pak přišla zpráva od lékařů a porod dítěte, které už nežilo.
Paris v dokumentu pláče. Říká, že o té události nerada mluví dodnes a že byli oba zlomení. Podle ní si člověk nedokáže představit, že by taková bolest prostě odešla. Tyson o tom tehdy nemluvil vůbec.
Šampion, který bolest zamykal
Fury sám popisuje, že ztrátu syna i smrt strýce „uložil“ do nejtemnější části své mysli. Nemluvil o nich, nezpracovával je a upnul se k jedinému cíli: porazit Klička. To se mu v listopadu 2015 v Düsseldorfu povedlo. Zvenku to byl vrchol, uvnitř začal pád.
Následující měsíce patřily hluboké depresi, alkoholu, drogám a úzkostem. Podle Sky Sports Fury v dokumentu popisuje hospitalizaci v červnu 2016, slyšení hlasů a pomoc odborníka, ke které se později vracel. Sám mluví o depresi, úzkosti a bipolární poruše.
S jedním tvrzením kolem dokumentu je třeba zacházet opatrně. Před premiérou se objevila interpretace, že Fury má diagnostikovanou schizofrenii. Paris ji výslovně opravila: některé podobné symptomy prý měl, ale schizofrenii nemá a nikdy mu ji nediagnostikovali. Netflix dokument podle toho upravil.
Podle nás právě tady leží jádro celého filmu. Síla, kterou Fury v ringu prokázal mnohokrát, a schopnost přežít trauma nejsou totéž. Umět vstát po knockdownu proti Deontaymu Wilderovi neznamená umět truchlit. Fury bolest roky zamykal, místo aby ji zpracoval, a dá se čekat, že ji tím jen odložil na chvíli, kdy po vytouženém titulu zmizel cíl, kolem kterého se všechno točilo.
Tři ztráty a mlčení, které mělo chránit
Rok 2014 nebyl jedinou tragédií. Podle britských médií prožila Paris Furyová tři ztráty těhotenství:
- 2014: syn přibližně v pátém měsíci, pohřbený na zahradě Furyho otce,
- 2018: ztráta krátce před Tysonovým návratem do ringu proti Seferu Seferimu,
- 2024: ztráta v šestém měsíci těhotenství, den před prvním zápasem s Oleksandrem Usykem.
Poslední případ připomíná ten první až mrazivě. Paris šla podle Sky Sports sama na vyšetření, při kterém se mělo zjistit pohlaví dítěte. Lékaři zjistili, že miminko nemá srdeční akci. Tysonovi, který byl v zahraničí před zápasem kariéry, řekla jen, že má vysoký tlak. Pravdu se dozvěděl až později. Přiznal, že nejtěžší pro něj bylo, že u ní nemohl být. Pár pak veřejně mluvil o tom, že i tohoto syna museli pohřbít.
Vzorec se opakuje: Paris mlčí, aby chránila manžela před tlakem, a Tyson bojuje, zatímco doma se rozpadá svět. Furyovi nejsou jediní slavní rodiče, kteří o takové ztrátě promluvili. Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguezová v roce 2022 oznámili smrt syna z očekávaných dvojčat, americká modelka Chrissy Teigen o dva roky dřív otevřeně psala o ztrátě syna Jacka. Málokdo ale popsal tak syrový a konkrétní detail, jako je krabice od hodinek.
Jak se s dítětem lze rozloučit v Česku
Domácí pohřeb na zahradě, jaký popisuje Fury, by v Česku neprošel, rodiče tu ale nejsou bez možností. Podle stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj se plod po potratu stává takzvaným jiným lidským pozůstatkem, pokud osoba blízká požádá o jeho vydání do 96 hodin od potratu. O vydání se žádá u poskytovatele zdravotních služeb. Zákon přitom konkrétní postup detailně neupravuje a hodně záleží na přístupu nemocnice.
Pohřbít lze uložením do hrobu nebo hrobky, případně zpopelněním. Ministerstvo výslovně připouští i uložení do malé dřevěné schránky, pokud se s pozůstatky zachází důstojně a s pietou. Při potratu se nevystavuje rodný ani úmrtní list.
Rodiče, kteří o dítě přišli, nemusejí zůstat sami. Rozcestník Mapa pomoci uvádí celostátní organizace Dítě v srdci, Dlouhá cesta a Úsměv mámy. Dítě v srdci nabízí bezplatné poradenství a doprovázení po ztrátě miminka v jakémkoli týdnu těhotenství i po porodu, na čísle +420 731 031 064. V akutní krizi pomohou linky 155 a 112 nebo Linka první psychické pomoci 116 123.
Mahagonová krabice na zahradě v Lancashiru přečkala dvanáct let, během kterých Fury získal tituly, prohrál je a znovu se vrátil. Teprve teď o ní nahlas promluvil. Možná je to jeho nejtěžší vítězství, protože ho nevybojoval pěstmi.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný