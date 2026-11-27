Představte si, že otevřete Prohlížeč událostí ve Windows a uvidíte podrobný záznam o tom, co váš počítač dělal v posledních několika hodinách: jaké procesy spustil, kam se připojil přes síť, jaké knihovny načetl nebo jaké DNS dotazy odeslal. Přesně to umožňuje Sysmon, nástroj, který Microsoft dosud nabízel pouze jako samostatně stahovatelnou součást sady Sysinternals určené především IT profesionálům. Od preview aktualizace KB5077241 z 24. února 2026 je Sysmon součástí samotného Windows 11. Zaznamenávat „všechno“ přitom neznamená sledovat doslova každý klik nebo číst obsah vaší komunikace. Jde o podrobný přehled systémových událostí, které běžně probíhají na pozadí, aniž byste o nich věděli. A právě v tom spočívá jeho největší přínos i potenciální úskalí.
Kde se funkce schovává a proč ji Microsoft nezapíná automaticky
Sysmon najdete v nabídce Nastavení → Systém → Volitelné funkce → Další funkce systému Windows (v anglické verzi Settings → System → Optional features → More Windows features). Zde stačí najít položku Sysmon a zaškrtnout ji. Tím ale celý proces nekončí.
Samotná instalace totiž ještě neznamená, že se začnou zaznamenávat události. Pro aktivaci monitorování je potřeba spustit příkaz sysmon -i s administrátorskými oprávněními. Pokud chcete mít nad zaznamenávanými událostmi větší kontrolu a zabránit tomu, aby se disk rychle zaplnil tisíci záznamů, měli byste následně nastavit také konfiguraci pomocí XML souboru. K tomu slouží příkaz sysmon -c cesta\sysmonconfig.xml. Teprve konfigurace určí, které události má Sysmon sledovat a které naopak ignorovat.
Proč Microsoft nenechává Sysmon automaticky zapnutý na všech počítačích? Důvodů je několik. Nástroj vyžaduje administrátorská oprávnění, neměl by současně běžet se starší samostatně nainstalovanou verzí Sysmonu ze sady Sysinternals a bez vhodného filtrování dokáže generovat obrovské množství záznamů. Jde především o nástroj pro bezpečnostní monitoring a forenzní analýzu, nikoli o běžnou spotřebitelskou funkci, kterou by bylo vhodné automaticky aktivovat na každém počítači.
Co přesně Sysmon vidí, a co ne
Jakmile Sysmon spustíte, začne do protokolu událostí Windows zapisovat širokou škálu systémových událostí. Konkrétně jde o protokol Microsoft-Windows-Sysmon/Operational. Podle oficiální dokumentace Microsoftu může zaznamenávat například:
- Vytváření procesů – příkazový řádek, nadřazený proces a kontrolní součty (hashe) spustitelných souborů
- Síťová spojení – zdrojovou a cílovou IP adresu, porty, použitý protokol a související proces
- DNS dotazy – požadavky na překlad doménových jmen
- Načítání knihoven (DLL) a ovladačů
- Změny v registrech a souborech
- Události WMI a pojmenované roury (named pipes)
Co Sysmon naopak nedělá? Nečte obsah vaší komunikace, neanalyzuje přenášená data, sám od sebe negeneruje bezpečnostní upozornění a nic neblokuje. Není to firewall, antivirus ani plnohodnotný bezpečnostní systém typu EDR. Funguje především jako velmi podrobný záznamník systémových událostí, který vám poskytne data pro vlastní analýzu.
Důležitý je také jeden detail: Sysmon zaznamenává pouze události, které povolíte v konfiguraci. Pokud některé z nich odfiltrujete, zpětně je už nedohledáte. Záznamy se ukládají lokálně do počítače a Sysmon je automaticky nikam neodesílá. Mimo zařízení se dostanou až ve chvíli, kdy je správce sám přepošle například do centrálního systému pro správu a analýzu logů.
Proč Chrome vypadá v logu podezřele (a většinou není)
Když Sysmon poprvé zapnete, možná vás překvapí, kolik síťových spojení vytvářejí i běžné aplikace. Typickým příkladem je Chrome. I když zrovna aktivně neprohlížíte webové stránky, prohlížeč může na pozadí navazovat řadu síťových spojení. Než začnete mít obavy, je dobré vědět, co za touto aktivitou stojí.
Podle oficiální dokumentace Googlu může Chrome na pozadí provádět například předběžné vyhledávání DNS záznamů, předvídat síťové požadavky, přednačítat stránky, synchronizovat data nebo kontrolovat weby prostřednictvím funkce Safe Browsing. Pokud máte povolený běh aplikací na pozadí, může některé činnosti provádět i po zavření okna prohlížeče. Všechny tyto funkce vytvářejí legitimní síťový provoz, který se v záznamech Sysmonu může jevit jako neznámá odchozí spojení.
Podobně vysoký počet událostí může generovat také proces svchost.exe, který slouží jako hostitelské prostředí pro systémové služby Windows. Nejde o jednu konkrétní aplikaci, ale o proces, pod kterým může běžet řada různých služeb systému. Větší množství síťových událostí spojených s tímto procesem proto samo o sobě nemusí znamenat problém.
Co by naopak mělo vzbudit pozornost? Podezřelá může být například komunikace s neobvyklými cílovými IP adresami a porty, síťová aktivita procesů, které běžně žádná spojení nenavazují, opakované připojování ke stejnému neznámému cíli nebo nečekané příkazové řádky. Pozornost si zaslouží také podezřelé vztahy mezi nadřazenými a podřízenými procesy.
Právě v tom spočívá hlavní přínos Sysmonu. Nejde jen o to, že zjistíte, že se Chrome připojil k serveru Googlu. Důležitější je možnost odhalit například neznámý proces spuštěný z dočasné složky, který se opakovaně připojuje k podezřelé IP adrese.
Sysmon není náhrada firewallu, ale skvěle ho doplňuje
Pokud Sysmon zaznamená podezřelou aktivitu konkrétní aplikace, sám ji nezastaví. K zablokování jejího přístupu k internetu potřebujete Windows Defender Firewall. Pravidlo můžete vytvořit buď prostřednictvím rozhraní Zabezpečení Windows → Firewall a ochrana sítě → Upřesnit nastavení, nebo přímo v pokročilé správě firewallu, kde nastavíte odchozí pravidlo pro konkrétní program.
Podle nás je právě propojení těchto dvou nástrojů jednou z nejzajímavějších možností. Sysmon vám ukáže, co se v počítači děje, zatímco firewall vám umožní na zjištěnou aktivitu reagovat. Společně tak poskytují uživatelům Windows užitečné nástroje pro monitoring a základní kontrolu síťového provozu, které dříve vyžadovaly instalaci dalších programů nebo pokročilejší znalosti správy systému.
Co to znamená pro běžného uživatele
Sysmon není funkce, kterou zapnete jedním kliknutím a dál se o ni nemusíte starat. Vyžaduje správnou konfiguraci, alespoň základní schopnost orientovat se v systémových protokolech a také pochopení toho, že samotná přítomnost záznamu v logu ještě neznamená škodlivou aktivitu.
Pro každého, kdo se někdy ptal, co vlastně jeho počítač dělá, když na něm zrovna nepracuje, ale přesto komunikuje se sítí, však Sysmon představuje užitečnou možnost, jak to zjistit přímo ve Windows. Není nutné stahovat samostatný nástroj ani instalovat software od neznámého vývojáře.
Při rozumném nastavení by měl mít Sysmon na výkon počítače jen malý dopad. Pokud ale povolíte zaznamenávání příliš velkého množství událostí, mohou logy rychle narůstat. Týká se to zejména velmi častých událostí, například načítání knihoven nebo archivace smazaných souborů. Konkrétní dopad na výkon a velikost logů závisí především na zvolené konfiguraci a aktivitě počítače.
Windows 11 tím nedostává žádné „tajné sledování“. Získává nástroj, který si můžete sami aktivovat a nastavit podle toho, jak podrobný přehled o dění ve svém počítači potřebujete.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda