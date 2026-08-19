Meteorologové varují: Léto 2027 bude probíhat úplně jinak, ještě mnohem hůře

Rekordní síla, která děsí vědce
Klimatologové z celého světa s napětím sledují data z oceánských měření. Podle analýzy, kterou vypracoval klimatolog Zeke Hausfather z organizace Berkeley Earth, vykazují současné modely mimořádnou shodu.
Celkem 91 % ze 667 simulací, které zahrnují 14 nezávislých sezónních modelů, předpovídá překonání dosavadního historického rekordu z let 2015–2016. Vážený medián teplotní anomálie v klíčové oblasti Pacifiku zvané Niño 3.4 má dosáhnout až +3,6 °C, což je o neuvěřitelných 0,8 °C více než dosavadní maximum +2,75 °C.
Tento extrémní vývoj může v roce 2027 posunout globální průměrnou teplotu až na 1,7 °C nad předindustriální úroveň. Tím by došlo k překročení limitu stanoveného Pařížskou dohodou.
Tropické peklo v Česku? Zatím nevíme
Přinese El Niño do České republiky nesnesitelná tropická vedra?
To zatím nevíme. Naše počasí totiž podléhá úplně jiným zákonitostem než dění v dalekém Pacifiku.
Extrémní sucho či horko v tuzemsku závisejí na lokálním nasycení půdy vodou a severoatlantické oscilaci. Počasí ve střední Evropě bývá každé léto proměnlivé a nelze ho předpovědět tak dlouho dopředu na základě vzáleného jevu.
Ekonomický otřes za biliony dolarů
I když nás El Niño v létě přímým žárem nejspíš nespálí, jeho ekonomické důsledky pocítíme velmi citelně. Historické zkušenosti ukazují, že tento klimatický jev dokáže zdevastovat globální hospodářství.
Podle studie, kterou vypracovali klimatologové Justin Mankin a Christopher Callahan z Dartmouth College a publikovali v časopise Science v květnu 2023, způsobil jev El Niño v letech 1997–1998 celosvětové škody ve výši přibližně 5,7 bilionu USD.
Pro období 2026–2027 vědci v případě naplnění extrémního scénáře odhadují globální ekonomické ztráty do roku 2032 až na závratných 10 bilionů USD. Tyto ztráty budou způsobeny masivní neúrodou, extrémním suchem, ničivými povodněmi a následným poklesem produktivity práce po celém světě.
Jak se globální jev dotkne vašeho nákupního košíku
Jak se globální jev El Niño 2026–2027 dotkne modelové české rodiny při běžném nákupu v supermarketu na jaře a v létě 2027?
Extrémní sucho v západní Africe, zejména v Pobřeží slonoviny a Ghaně, a v jihovýchodní Asii výrazně sníží úrodu kakaových bobů, kávových zrn a rýže. Tyto výpadky sklizně, včetně problémů s úrodou v Brazílii, Vietnamu, Thajsku a Indii, vyvolají prudký nárůst cen na světových burzách.
Dopad na rodinný rozpočet bude okamžitý. Cena standardní 100g tabulky mléčné čokolády vzroste o 20–30 % v důsledku rekordních cen kakaa. Ranní šálek kávy podraží v maloobchodě o desítky procent.
Základní potraviny jako rýže a cukr zaznamenají nárůst cen o 15–25 %. Celkový výsledek je jednoznačný. Rodina nezaznamená v České republice extrémní tropické teploty způsobené přímo El Niñem. Její měsíční výdaje za kávu, sladkosti a vybrané potraviny však vzrostou o stovky korun.
Zdroje článku: 2026 El Nino growing into a Godzilla, set to become most powerful in 150 years, $10 Trillion Threat Puts 2026 El Niño Off the Charts, static1.squarespace.com, Dartmouth Study Lauded as Key New Climate Science Insight | Dartmouth, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová