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Pogačar jede pro poslední chybějící Grand Tour. Vingegaard zmizel a Roglič přijíždí po srážce s autem. Kdo ho má vlastně zastavit?

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Tadej Pogačar míří na Vueltu pro jedinou Grand Tour, kterou ještě nevyhrál. Jonas Vingegaard už sezonu ukončil a Primož Roglič nastoupí po narušené přípravě.
Pogačar jede pro poslední chybějící Grand Tour. Vingegaard zmizel a Roglič přijíždí po srážce s autem. Kdo ho má vlastně zastavit?

Pogačar jede pro poslední chybějící Grand Tour. Vingegaard zmizel a Roglič přijíždí po srážce s autem. Kdo ho má vlastně zastavit?

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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