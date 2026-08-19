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Ostudný konec Honzy Dědka na Primě: Na veřejnost vyplulo nečekané porovnání s Show Jana Krause

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Honza Dědek po konci na Primě připomněl, že jeho pořad měl často lepší sledovanost než Show Jana Krause. To dělá z rozhodnutí televize ještě zajímavější případ.
Fotografie Honzy Dědka

Fotografie Honzy Dědka

Zdroj: Foto: NextFoto, Honza Dědek na křtu nové etapy nové etapy Divadelních novin
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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