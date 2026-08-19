Ostudný konec Honzy Dědka na Primě: Na veřejnost vyplulo nečekané porovnání s Show Jana Krause

Honza Dědek po konci na Primě připomněl, že jeho pořad měl často lepší sledovanost než Show Jana Krause. Právě to dělá z nečekaného rozhodnutí televize ještě zajímavější případ.
Jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali, debata kolem konce pořadu 7 pádů Honzy Dědka znovu ožila ve chvíli, kdy moderátor připomněl, že jeho pořad měl v několika týdnech lepší sledovanost než konkurenční Show Jana Krause. Není to jen drobná televizní poznámka na okraj. Naznačuje to obrázek toho, jak televize dnes uvažují o publiku a co si pod úspěchem vlastně představují.
Tři talkshow byly moc
Honza Dědek patřil několik let k výrazným tvářím televize Prima. Jeho talkshow 7 pádů Honzy Dědka se na obrazovce poprvé objevila v roce 2020, samotný pořad ale vznikl už v roce 2011 jako divadelní projekt a následně se díly objevovaly na stejnojmenném youtubovém kanále. Dědek si postupně vybudoval pověst moderátora, který dokáže své hosty rozpovídat, a před jeho mikrofonem se vystřídaly stovky známých osobností z hereckého, hudebního, sportovního i společenského prostředí. Pořad se natáčel před živým publikem a bezprostřední atmosféra patřila k jeho poznávacím znamením.
Přestože se show těšila přízni diváků, letos na jaře přišel nečekaný konec. Prima se s Dědkem nedohodla na pokračování a oznámila, že poslední premiérový díl odvysílá 9. června. Důvodem měla být změna programové strategie a příprava podzimního schématu. Prima přitom měla v nabídce hned tři podobné pořady: Dědkových 7 pádů, Show Jana Krause a novou talkshow U Adely. Nakonec se rozhodla ponechat Krause i Adelu, zatímco Dědkův pořad z hlavního kanálu zmizel.
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Nešlo o propad ve sledovanosti
O to překvapivější jsou čísla sledovanosti, která zveřejnila některá média s odkazem na data ATO. Podle Extra například 7 pádů z 24. února 2026 sledovalo podle těchto údajů 403 tisíc diváků starších patnácti let, 3. března pak 357 tisíc. Show Jana Krause měla 21. ledna 349 tisíc diváků a 25. února 354 tisíc. Dědek tak v uvedených příkladech Krause překonal. Pro úplnost je ale fér dodat, že nejde o přímé srovnání ze stejného večera. Pořady vysílaly v různé dny a měly odlišnou konkurenci. Přesto dostupná čísla rozhodně nenaznačují, že by Dědkova show končila kvůli nějakému dramatickému propadu sledovanosti.
„Upřímně řečeno, nevím. Čísla jsme měli často lepší, než Show Jana Krause. Možná to bylo levnější, možná to bylo pro mladé,“ spekuloval Honza Děděk v rozhovoru na DVTV. Důvod, proč musela zrovna jeho show z kola ven, totiž nezná. Zajímavé je také to, že Prima Dědkovi nabídla možnost pokračovat na stanici Prima Cool. Moderátor a jeho tým ale tuto variantu odmítli. Hlavní kanál Primy má výrazně větší podíl na sledovanosti než Cool, takže by přesun znamenal citelný zásah do dosavadního publika.
7 pádů Honzy Dědka ale nekončí. Po odchodu z Primy se pořad nejprve přesunul do placeného online prostředí, kde od června vycházejí kompletní rozhovory na platformách Forendors a HeroHero, zatímco zkrácené verze zůstávají na YouTube a Spotify. A nyní už je jasno i o televizním návratu: od nové podzimní sezony bude 7 pádů vysílat Televize Seznam. Diváci tedy o Dědkovu talkshow nepřijdou, jen ji budou sledovat pod jinou televizní značkou.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Ostudný konec Honzy Dědka na Primě: Jeho talkshow přitom často měla lepší sledovanost než Kraus byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.