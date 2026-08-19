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Ulice: Společné bydlení zkomplikuje Klárka a její fixace na biologického otce

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Nová sezona seriálu Ulice přináší Adrianě velkou vztahovou zkoušku. Začátek společného bydlení s Prokopem nečekaně zkomplikuje dceřina obsese otcem.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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