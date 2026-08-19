Charlotte vzpomíná na Karla Gotta jinak, než ho znali fanoušci. Při posledním nahrávání byli šťastní

Ivana Gottová, Charlotte Ella Gottová a Karel Gott, FOTO: NextFoto.cz Ivana Gottová, Charlotte Ella Gottová a Karel Gott, FOTO: NextFoto.cz Ivana Gottová, Charlotte Ella Gottová a Karel Gott, FOTO: NextFoto.cz Ivana Gottová, Charlotte Ella Gottová a Karel Gott, FOTO: NextFoto.cz
Charlotte Gott letos vstoupila na mezinárodní hudební scénu s vlastní anglicky zpívanou tvorbou. Dvacetiletá dcera Karla Gotta má na kontě první singl In Too Deep a buduje si kariéru naprosto nezávisle na rodinném zázemí. S novým krokem v profesním životě se ohlíží za vzpomínkami na dětství a na momenty strávené s otcem. Dětství plné plyšových včelek
Mladá zpěvačka vyrůstala obklopena uměním a už v sedmi letech začala vystupovat v muzikálech či filmech. Z raného věku si uchovala řadu veselých zážitků na svého slavného otce.
„Nikdy nezapomenu na to, jak jsme spolu tancovali a blbli v obýváku,“ svěřila se Charlotte v rozhovoru pro německý deník Bild.
si získal obrovskou popularitu i v zahraničí díky písním jako Včelka Mája. Z koncertů v německy mluvících zemích vozil domů zástupy tematických dárků od obdivovatelů. Karel Gott „Mája u nás byla obrovským hitem. Táta dostával od fanoušků obrovské množství plyšových včelek a všechny nakonec končily v mém dětském pokoji,“ zavzpomínala s úsměvem. Poslední společné nahrávání
Do paměti hudebních příznivců se mladá interpretka zapsala v roce 2019 emotivním duetem Srdce nehasnou. Tehdy třináctiletá dívka skladbu nazpívala krátce před otcovým úmrtím. Rodina byla v té době srozuměna s jeho vážným zdravotním stavem.
„Navzdory tehdejším okolnostem jsme během nahrávání cítili obrovské štěstí. Tvořili jsme hudbu a na nic jiného v tu chvíli nemysleli,“ přiblížila Charlotte jedinečnou atmosféru ve studiu. Zmíněná píseň se pro širokou veřejnost stala symbolem konečného rozloučení.
Londýnská studia a hudební identita
Společně s matkou Ivanou a mladší sestrou Nelly zdědila dle německých médií podíl z majetku v odhadované hodnotě pětatřiceti milionů eur. Vlastní profesní dráhu buduje s obrovskou motivací o úplnou soběstačnost. Své občanské jméno
si pro kariérní účely zkrátila a se singlem In Too Deep míří do vod současného R&B. Charlotte Ella Gottová
„Byl mi pouhý rok, když jsem s tátou v Německu poprvé stála na pódiu a hudba mě od té doby nepustila. Dnes je pro mě důležité, abych jako hudebnice něco dokázala sama a netěžila z otcových úspěchů,“ vysvětlila svůj aktuální postoj. Život mezi evropskými metropolemi
Charlotte se narodila v Praze, osobně se ovšem vnímá spíše jako světoobčanka. Strávila několik let ve Španělsku a aktuálně ji pracovní povinnosti vážou z velké části k Velké Británii.
„Trávím teď spoustu času s producenty a hudebníky v Londýně a přátele mám po celém světě. Jsem velmi zvědavá, kam mě má hudba ještě zavede,“ prozradila o svých dalších krocích.
Momentálně tvoří pár s přítelem, detaily z partnerského soukromí si ovšem pečlivě střeží. Rodinné vazby ovšem udržuje velmi pevné.
„S maminkou a sestrou máme skvělý vztah a vzájemně se podporujeme,“ uzavřela vyprávění o svém nejbližším okolí. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( instagram, bild.de).