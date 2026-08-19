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Charlotte vzpomíná na Karla Gotta jinak, než ho znali fanoušci. Při posledním nahrávání byli šťastní

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Charlotte Gott se vrátila k silným momentům s otcem z dětství. Popsala detaily ze vzniku duetu Srdce nehasnou a přiblížila i tehdejší skutečnou náladu ve studiu.
Ivana Gottová, Charlotte Ella Gottová a Karel Gott

Ivana Gottová, Charlotte Ella Gottová a Karel Gott

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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