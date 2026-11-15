Windows 11 záměrně zpomaluje spouštění programů. Skrytá úprava to může změnit

Foto: Magnific
Po zapnutí počítače se zobrazí pracovní plocha
Windows 11, ale na některé programy musíte ještě desítky sekund čekat. Nemusí za tím být pomalý disk, nedostatek operační paměti ani chyba konkrétní aplikace. Samotný Windows totiž dokáže spouštění programů úmyslně odložit. Uživatelé nyní upozornili na úpravu registrů, která může toto čekání výrazně zkrátit.
Microsoft existenci podobného mechanismu nijak netají. Ve své technické dokumentaci vysvětluje, že aplikace registrované k automatickému spuštění nemusí systém otevřít okamžitě po přihlášení. Windows mohou jejich načtení odložit, aby nezasahovaly do práce uživatele a vzájemně si nekonkurovaly při využívání systémových prostředků.
Důvod je poměrně jednoduchý. Pokud by se ihned po přihlášení současně spustil komunikační software, cloudová synchronizace, herní klient a několik dalších nástrojů, mohly by výrazně zatížit procesor, operační paměť i úložiště. Pracovní plocha by sice byla viditelná, ale počítač by nemusel dostatečně rychle reagovat.
Na výkonnějších sestavách však může být takové čekání zbytečně konzervativní. Právě na tento problém upozornila listopadová diskuse na Redditu, kterou následně rozebrala technologická média.
Pomalé PC
Foto: Magnific
Dvě hodnoty v registrech mohou změnit chování Windows
Úprava spočívá ve vytvoření nebo změně několika položek v registru aktuálního uživatele. Nejde o přetaktování procesoru ani o zvýšení výkonu hardwaru. Změna se týká způsobu, jakým
Windows načasují spuštění vybraných aplikací po přihlášení.
Postup začíná stisknutím klávesové zkratky
Win + R a zadáním příkazu
regedit, který otevře Editor registru.
Následně je potřeba přejít do větve:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Pokud zde neexistuje podklíč
Serialize, lze jej vytvořit kliknutím pravým tlačítkem na položku Explorer a výběrem možnosti Nový → Klíč.
Uvnitř podklíče Serialize se používají dvě hodnoty typu DWORD (32bitová hodnota):
StartupDelayInMSec – ovlivňuje zpoždění při spouštění aplikací. Komunitní postup uvádí hodnotu 0, vývojář nástroje Wintoys však doporučuje vyzkoušet hodnotu 1 kvůli kompatibilitě.
WaitForIdleState – další nastavení, které podle vývojáře Wintoys hraje roli zejména u Windows 11 ve verzi 24H2 a novějších. V popisovaném postupu má hodnotu 0.
Po provedení změn je potřeba se odhlásit a znovu přihlásit, případně restartovat počítač.
Zásadní je ovšem upozornění, že Microsoft sice veřejně dokumentuje možnost zpožďování aplikací, ale uvedenou dvojici hodnot v příslušné dokumentaci nepředstavuje jako oficiálně doporučený postup optimalizace.
Jde tedy o komunitní úpravu, jejíž účinek se může lišit podle verze systému, způsobu spouštění jednotlivých programů i konkrétní konfigurace počítače.
Navíc neovlivňuje všechny programy automaticky. Vývojář aplikace Wintoys v diskusi upozornil, že se změna vztahuje především na určité aplikace spouštěné prostřednictvím složky Po spuštění. Programy využívající jiné mechanismy, včetně mnoha aplikací z Microsoft Store, nemusí zaznamenat žádnou změnu.
Rychlejší start aplikací nemusí znamenat rychlejší počítač
Zkušenosti uživatelů naznačují, že na některých sestavách může úprava přinést výrazné zlepšení. Jeden z popsaných případů uvádí zkrácení čekání na kompletní načtení aplikací přibližně ze 150 na 30 sekund. Jde však o individuální výsledek, nikoliv o univerzálně ověřené zrychlení Windows 11.
Právě zde vzniká zajímavý paradox. Odstraněním zpoždění se programy mohou začít načítat dříve, ale jejich současný start může výrazně zvýšit okamžité zatížení systému.
Na počítači s rychlým SSD, dostatkem operační paměti a výkonným procesorem nemusí být tento problém příliš patrný. Starší notebook s omezenou RAM nebo pomalým úložištěm však může po přihlášení reagovat ještě hůře než před úpravou.
Je také důležité rozlišovat mezi dobou načtení samotných Windows a dobou, za kterou jsou připravené všechny automaticky spouštěné aplikace. Popsaná změna se týká především druhého případu. Nezrychlí samotný procesor, neopraví pomalý disk ani nezkrátí automaticky všechny fáze startu operačního systému.
Kdo nechce ručně zasahovat do registrů, může využít také aplikaci Wintoys, která v novější verzi nabízí odpovídající přepínač mezi optimalizačními funkcemi. Ani použití externího nástroje však neznamená, že bude výsledek na každém počítači pozitivní.
Pro většinu uživatelů proto zůstává rozumnějším prvním krokem kontrola programů spouštěných automaticky. Ve Windows 11 stačí otevřít
Nastavení → Aplikace → Po spuštění, případně Správce úloh a jeho sekci Po spuštění aplikací.
Zde lze zakázat například nepotřebné herní klienty, komunikační nástroje nebo pomocné aplikace, které není nutné načítat při každém přihlášení. Systémové a bezpečnostní programy je naopak vhodné ponechat, pokud uživatel přesně neví, k čemu slouží.
Pokud se někdo rozhodne vyzkoušet změnu registrů, měl by si předem zálohovat příslušnou větev a porovnat chování počítače před úpravou i po ní. Návrat k původnímu stavu obvykle znamená odstranění nově vytvořených hodnot. Pokud však již existovaly, je nutné obnovit jejich předchozí nastavení.
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