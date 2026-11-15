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Windows 11 záměrně zpomaluje spouštění programů. Skrytá úprava to může změnit

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Windows 11 mohou úmyslně odkládat spouštění některých aplikací, aby počítač po přihlášení neztrácel výkon. Uživatelé objevili způsob, jak toto čekání omezit. Zásah do registrů však nemusí každému prospět.
Windows 11 záměrně zpomaluje spouštění programů. Skrytá úprava to může změnit

Windows 11 záměrně zpomaluje spouštění programů. Skrytá úprava to může změnit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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