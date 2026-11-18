Číslo „až 2 000 pokusů o sledování denně“ pochází z interního testování společnosti DuckDuckGo. Firma při něm sledovala telefon s průměrně 35 nainstalovanými aplikacemi a zjistila, že se z něj během jediného dne pokusí odejít 1 000 až 2 000 požadavků směřujících na trackery třetích stran. Jde o sledovací nástroje zabudované přímo do aplikací, které uživatel běžně používá. Nejde o měření provedené v Česku ani o číslo, které by platilo pro každý telefon s Androidem. Je to spíše orientační představa o tom, co se může odehrávat na pozadí běžného smartphonu. Ochrana, kterou DuckDuckGo nabízí zdarma, se jmenuje App Tracking Protection. Je součástí bezplatné aplikace DuckDuckGo Private Browser pro Android. Funguje tak, že prostřednictvím lokálního rozhraní VPN rozpoznává a blokuje požadavky směřující na známé trackery ještě předtím, než data opustí telefon.
Kdo vás vlastně sleduje a proč o tom nevíte
Za sledováním nestojí samotný Android, ale především knihovny třetích stran, které vývojáři integrují do svých aplikací. Jde o analytické a reklamní nástroje (SDK) od společností jako Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AppsFlyer, Adjust nebo Taboola. Když otevřete aplikaci pro předpověď počasí, fitness aplikaci nebo hru, mohou tyto knihovny na pozadí odesílat informace o vašem zařízení, IP adrese, poloze nebo časovém pásmu. DuckDuckGo při spuštění této funkce uvádělo, že průměrný telefon komunikuje s více než 70 takovými společnostmi.
Problém spočívá především v tom, že uživatel o tomto provozu většinou vůbec neví. Android sice nabízí přehled o přístupu aplikací k citlivým údajům (Privacy Dashboard), indikátory používání kamery a mikrofonu nebo možnost odstranit reklamní identifikátor, ale jde především o informační nástroje a nastavení, nikoli o plošnou blokaci sledování. Google reguluje, jak lze data využívat pro reklamní cílení, a uživatelům nabízí příslušné volby v nastavení reklam. Aktivně však neblokuje veškeré síťové požadavky směřující na trackery třetích stran napříč aplikacemi. Právě tuto mezeru se DuckDuckGo snaží zaplnit.
Jak App Tracking Protection funguje a jak ji zapnout
Princip je překvapivě jednoduchý. Po aktivaci funkce Android vytvoří lokální VPN spojení. Data ale neopouštějí telefon a neputují přes žádný vzdálený server DuckDuckGo. Aplikace pouze sleduje odchozí síťový provoz ostatních aplikací a porovnává ho se svým veřejným seznamem blokovaných trackerů. Pokud rozpozná požadavek směřující na známý sledovací nástroj, zablokuje ho přímo v zařízení. Ochrana funguje i na pozadí, takže není nutné aplikaci neustále otevírat.
Aktivace zabere jen několik okamžiků:
- Stáhněte si nebo aktualizujte DuckDuckGo Private Browser z Google Play.
- Otevřete Settings → App Tracking Protection v sekci More from DuckDuckGo.
- Projděte krátkým úvodním průvodcem a potvrďte systémovou žádost o vytvoření VPN připojení.
Je však potřeba počítat s jedním důležitým omezením: Android umožňuje mít aktivní pouze jedno VPN připojení tohoto typu současně. Pokud používáte jinou VPN aplikaci, App Tracking Protection s ní nebude možné spustit zároveň. Výjimkou je placená DuckDuckGo VPN, která může obě funkce kombinovat. Samotná ochrana proti trackerům je ale zdarma a není podmíněna žádným předplatným. Placené tarify DuckDuckGo Plus a Pro zahrnují VPN, pokročilé funkce umělé inteligence a další služby.
Co ochrana nezvládne a kde má limity
App Tracking Protection není dokonalý štít proti veškerému sledování. Samotné DuckDuckGo přiznává několik omezení. Funkce blokuje především trackery třetích stran, tedy sledovací nástroje jiných společností zabudované do aplikací. Nedokáže však spolehlivě zastavit takzvané first-party tracking, při němž aplikace shromažďuje data přímo pro sebe, bez zapojení externího poskytovatele.
Některé aplikace navíc na určitých sledovacích knihovnách závisejí natolik, že by po jejich zablokování nemusely fungovat správně. Proto existují automatické výjimky, například pro některé prohlížeče a integrované webové prohlížeče v aplikacích. Uživatel může navíc ochranu pro konkrétní aplikaci ručně vypnout.
Při přechodu z betaverze DuckDuckGo uvádělo průběžné optimalizace výkonu a omezení počtu výjimek. Veřejné výkonnostní testy však firma nezveřejnila. Realisticky lze očekávat, že u většiny aplikací si blokování vůbec nevšimnete. U některých programů, zejména těch silně závislých na reklamních a analytických nástrojích, se ale mohou objevit drobné problémy s načítáním obsahu nebo fungováním určitých funkcí.
Ještě jedna důležitá věc: data, která už byla trackerům odeslána před aktivací ochrany, funkce zpětně nesmaže. Pokud vás zajímá, jaké informace o vás už společnost Meta získala prostřednictvím jiných aplikací a webů, můžete využít nástroj Activity Off-Meta Technologies. Ten umožňuje zobrazit firmy, které s Metou sdílejí informace o vaší aktivitě, a spravovat toto propojení.
Alternativy a srovnání: DuckDuckGo není jediná cesta
Na trhu existují i další bezplatné nástroje, které fungují na podobném principu. TrackerControl je open-source aplikace, která prostřednictvím lokálního VPN rozhraní analyzuje sledovací aktivitu a umožňuje podrobně blokovat jednotlivé trackery. Rethink Firewall funguje spíše jako síťový firewall s podrobnými záznamy a pravidly pro jednotlivé aplikace. Nabízí větší kontrolu, ale jeho používání vyžaduje více znalostí. AdGuard dokáže blokovat trackery také v aplikacích, plnohodnotné filtrování na úrovni celého systému je však součástí placené verze a aplikace není dostupná na Google Play.
DuckDuckGo má oproti konkurenci jednu praktickou výhodu: najdete ho na Google Play, jeho nastavení je jednoduché a nevyžaduje žádné technické znalosti. Pro běžného uživatele, který chce ochranu jednoduše zapnout a dál se o ni nestarat, jde o jednu z nejpřístupnějších možností.
Časová osa: žádná novinka, ale stále málo známý nástroj
App Tracking Protection není žádnou novinkou. Soukromá beta verze byla spuštěna už v listopadu 2021, otevřená beta pro všechny uživatele Androidu následovala 16. listopadu 2022 a 14. prosince 2023 funkce oficiálně opustila betaverzi. Přesto o ní řada uživatelů Androidu stále neví, a právě proto stojí za připomenutí. Bez podobné doplňkové ochrany zůstává velká část síťové komunikace aplikací na pozadí pro běžného uživatele prakticky neviditelná.
Tisíce pokusů o sledování denně nemusíte vůbec zaznamenat. Teď ale víte, kde najít nástroj, který je dokáže omezit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský