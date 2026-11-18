Než začnete brouzdat po e-shopech a vybírat nový notebook, vyzkoušejte nejprve pět kroků, které jako legitimní způsob zlepšení výkonu doporučují přímo Microsoft i Apple. Nejde o žádné hacky ani placené „čisticí“ programy. Jsou to běžné úkony v nastavení systému, které zvládnete sami, bez návštěvy servisu: 1) odinstalovat nepoužívané aplikace, 2) uvolnit místo na disku, 3) omezit aplikace spouštěné po startu a běžící na pozadí, 4) aktualizovat systém i software a 5) jako poslední možnost resetovat počítač do čistého stavu. Tyto postupy fungují ve Windows 11, Windows 10 i macOS a mohou pomoci také počítači, který používáte už pátým rokem. Platí ovšem jedna podmínka: příčinou zpomalení musí být software. Microsoft sám upozorňuje, že u počítačů s opravdu zastaralým hardwarem už výrazné zlepšení očekávat nelze. To ale zjistíte nejlépe tak, že nejprve vyzkoušíte softwarovou údržbu.
Krok 1 a 2: Zbavte se balastu a uvolněte disk
Začněte tím nejviditelnějším: aplikacemi, které jste si nainstalovali před lety a od té doby je prakticky nepoužíváte. Každý takový program zabírá místo na disku, někdy navíc spouští procesy na pozadí a při aktualizacích systému může způsobovat problémy.
Ve Windows přejděte do Start → Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace. Seřaďte si seznam podle velikosti nebo data instalace a odinstalujte programy, které už nepotřebujete. Pozor: některé předinstalované aplikace od Microsoftu odebrat nelze. Je to normální, nemusíte se je snažit za každou cenu odstranit.
Na Macu můžete aplikaci jednoduše přetáhnout z Finderu do koše. U aplikací stažených z App Storu lze využít také možnost smazání po kliknutí pravým tlačítkem. Apple upozorňuje, že odstraněním aplikace automaticky nesmažete dokumenty, které jste v ní vytvořili. Ty zůstanou uložené.
Hned poté se zaměřte na volné místo na disku. Jeho nedostatek může zpomalovat systém a komplikovat instalaci aktualizací. Ve Windows najdete přehled v části Nastavení → Systém → Úložiště, kde vám systém nabídne soubory, které lze odstranit, například dočasná data, obsah koše nebo staré instalační soubory. Na Macu najdete podobné informace v Apple menu → Nastavení systému → Obecné → Úložiště. Ani Microsoft, ani Apple nestanovují jedno univerzální číslo, které by určovalo, kolik procent kapacity disku musí zůstat volných. Obecně ale platí, že čím více místa systému ponecháte, tím lépe.
Krok 3: Zkroťte aplikace, které startují s počítačem
Právě tento krok může přinést jedno z nejvýraznějších zlepšení. Během let používání se v počítači nahromadí desítky programů, které se automaticky spouštějí po přihlášení. Patří mezi ně komunikátory, cloudové služby, herní launchery nebo různé aktualizační nástroje. Každý z nich spotřebovává část operační paměti a výkonu procesoru. Dohromady pak mohou způsobit, že se počítač místo rychlého spuštění načítá celé minuty.
Ve Windows otevřete Správce úloh (Ctrl + Shift + Esc) a přejděte na kartu Aplikace po spuštění. U každé položky najdete údaj o dopadu na spuštění systému: nízký, střední nebo vysoký. Vysoký dopad podle Microsoftu znamená více než sekundu využití procesoru nebo přes 3 MB diskové aktivity během spouštění. Právě tyto aplikace se vyplatí prověřit jako první. Kromě programů spouštěných při startu se zaměřte také na aplikace běžící na pozadí. V nabídce Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace klikněte u konkrétní aplikace na Upřesnit možnosti a zakažte její běh na pozadí, pokud ho nepotřebujete. Některé aplikace takto zajišťují synchronizaci nebo zobrazování oznámení. Pokud tyto funkce nepotřebujete v reálném čase, můžete jejich činnost omezit.
Na Macu zkontrolujte Nastavení systému → Obecné → Položky přihlášení. Najdete zde aplikace a rozšíření, která se automaticky spouštějí po přihlášení. V Nastavení systému → Plocha a Dock můžete navíc vypnout opětovné otevírání oken z předchozí relace. Na starších počítačích Mac může tato funkce citelně prodlužovat spouštění systému.
Krok 4: Aktualizujte systém, ale pozor na Windows 10
Zastaralý software může být méně výkonný i méně bezpečný. Výrobci v aktualizacích nejen opravují chyby, ale často také optimalizují výkon a správu operační paměti. Ve Windows přejděte do Nastavení → Windows Update a nainstalujte dostupné aktualizace. Na Macu je najdete v Apple menu → Nastavení systému → Obecné → Aktualizace softwaru. Apple doporučuje používat nejnovější verzi macOS, kterou váš počítač podporuje. Dostupnost jednotlivých verzí závisí na konkrétním modelu Macu.
U Windows 10 je ale situace specifická. Microsoft ukončil jeho standardní podporu 14. října 2025. Počítač s tímto systémem může po vyčištění fungovat svižněji, jenže už nedostává běžné bezpečnostní aktualizace. To znamená rostoucí bezpečnostní riziko a postupně také možné problémy s kompatibilitou novějšího softwaru. Pokud váš hardware splňuje požadavky Windows 11, přechod na novější systém je rozumným dalším krokem. Aktuální informace o jeho vydání najdete na stránce Windows 11 2026 Update. Pokud váš počítač požadavky nesplňuje, může být právě tohle důvodem začít uvažovat o novém zařízení.
Krok 5: Reset jako poslední záchrana
Pokud předchozí čtyři kroky nepřinesly dostatečné zlepšení, zbývá nejradikálnější možnost: vrátit počítač do čistého stavu. Není důvod se toho obávat, ale před samotným resetem je potřeba všechno dobře připravit.
Před resetem si zazálohujte data. Ve Windows můžete připojit externí disk a nastavit zálohování pomocí funkce File History v Ovládacích panelech. Na Macu poslouží Time Machine, kterou najdete v Nastavení systému → Obecné → Time Machine. Apple doporučuje používat externí disk s kapacitou alespoň dvojnásobku kapacity interního úložiště.
Samotný reset ve Windows najdete v Nastavení → Systém → Obnovení → Resetovat tento počítač. Na výběr máte dvě možnosti:
- Zachovat moje soubory – přeinstaluje systém a odstraní aplikace i nastavení, osobní soubory však ponechá.
- Odebrat vše – smaže všechna data, aplikace i nastavení a vrátí počítač do stavu podobného novému zařízení.
Microsoft upozorňuje, že během resetování může obrazovka zůstat černá i déle než 15 minut. Nelekejte se a počítač nevypínejte.
Na Macu najdete příslušnou funkci v Nastavení systému → Obecné → Přenos nebo resetování, kde zvolíte Smazat data a nastavení. Pozor: tato možnost je dostupná pouze v macOS Monterey 12 a novějších verzích, a to na počítačích Mac s čipem Apple Silicon nebo bezpečnostním čipem T2. U starších modelů je návrat do továrního nastavení složitější a vyžaduje přeinstalaci systému prostřednictvím režimu obnovení.
Kdy už softwarová údržba nestačí
Pět uvedených kroků může vyřešit většinu případů, kdy je počítač pomalý „jen“ kvůli nahromaděnému softwaru a zbytečným souborům. Existuje ale hranice, za kterou už se pouhým čištěním nedostanete. Pokud máte notebook se 4 GB RAM a pomalým pevným diskem místo SSD, žádná odinstalace aplikací zázrak neudělá. Podobně vám příliš nepomůže ani aktualizace, pokud váš Mac už nepodporuje žádnou novější verzi macOS. Apple totiž poskytuje aktualizace pouze pro podporované modely.
V roce 2026 proto dává smysl postupovat jednoduše: nejprve vyzkoušejte všech pět kroků. Nestojí vás nic kromě času a mohou počítači výrazně prodloužit životnost. Teprve pokud se výkon nezlepší nebo zjistíte, že používáte nepodporovaný systém bez bezpečnostních aktualizací, začněte vážně uvažovat o výměně zařízení. Nový počítač je investicí na několik let, ale stejně tak se může vyplatit věnovat hodinu údržbě toho stávajícího.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda