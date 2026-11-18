Švédský softwarový inženýr žijící v Lundu pracoval na svém výtvoru přibližně tři a půl roku. Výsledek, který v říjnu 2022 představil na svém webu pod názvem
Commodordion, je přesně tím, co jeho název napovídá: dva plnohodnotné počítače Commodore 64 spojené měchem vyrobeným z rozstříhaných obalů na diskety. Celek svým tvarem připomíná akordeon. A nejde jen o efektní maketu. Åkesson na nástroji v jedenáctiminutovém videu zahrál mimo jiné skladbu Maple Leaf Rag od Scotta Joplina. Jde o klasický ragtime, při jehož hraní obě ruce pracují nezávisle, měch ovládá hlasitost a zvukové čipy SID obou počítačů vytvářejí hudbu v reálném čase. Vedle ragtimu předvedl také akordeonové frázování typické pro taneční žánry, například polku. Dva počítače, dvě role, jeden nástroj
Pravá strana Commodordionu slouží jako melodická klávesnice. Běží na ní program Qwertuoso, který Åkesson napsal speciálně pro živé hraní hudby na zvukovém čipu SID prostřednictvím originální klávesnice C64. Levá strana zajišťuje doprovod. Její vlastní aplikace nabízí akordy uspořádané podle kruhu kvint, arpeggia, spouštění bicích a čtyři programovatelné smyčky s šestnáctikrokovou kvantizací. Inspirací byl takzvaný Stradella systém, tedy způsob uspořádání basů a akordů používaný u klasických akordeonů.
Zvukové výstupy obou počítačů se smíchají do jednoho signálu. Ten následně putuje do násobícího digitálně-analogového převodníku (DAC), který řídí hlasitost. A právě tady přichází ke slovu měch. Vzduch proudící přes nařezané plastové obaly z 5,25palcových disket, slepené páskou, prochází malým otvorem, u něhož je umístěn mikrofon. Mikrokontrolér z nasnímaného šumu odhadne intenzitu proudění vzduchu pomocí jednoduchého obálkového sledovače. Naměřenou hodnotu následně filtruje, upravuje pomocí gama korekce a posílá do převodníku. Čím více hráč měch stlačí nebo roztáhne, tím hlasitěji nástroj zní. Nejde tedy o tlakový senzor, jak by se mohlo zdát, ale o poměrně důmyslné snímání zvuku proudícího vzduchu.
Výsledný zvuk nemá s akustickým zabarvením jazýčkového akordeonu mnoho společného. Jde o čistý chiptune, který
Ars Technica přirovnala ke soundtracku počítačové hry z osmdesátých let. Způsob, jakým však Åkesson pracuje s frázováním, dynamickými přechody, akcenty a rytmem melodie, připomíná skutečný akordeon překvapivě věrně. Od varhan přes akordeon ke kytaře
Commodordion nevznikl z ničeho. Je součástí vývojové řady nástrojů, na které Åkesson pracuje od roku 2021:
Sixtyforgan (březen 2021) – jeden C64 s pružinovým dozvukovým efektem (reverbem) a klávesnicí přizpůsobenou chromatickému knoflíkovému akordeonu. Projekt přinesl akordeonové rozložení kláves na běžné klávesnici QWERTY. Qwertuoso – samostatný program pro živé hraní hudby na zvukovém čipu SID, který vychází ze Sixtyforganu. Jako jediný z celé této řady je veřejně ke stažení. Commodordion (říjen 2022) – dva počítače C64, fyzický měch a ovládání hlasitosti podle jeho pohybu. Ze všech verzí se nejvíce podobá skutečnému akordeonu. Tenor Commodordion (srpen 2024) – ergonomicky přepracovaná verze, která řeší hlavní nedostatky původního provedení.
Všechny projekty spojuje stejná myšlenka: jak z počítače, který dokáže pouze přehrát tón v režimu „zapnuto“ nebo „vypnuto“, dostat skutečný hudební výraz. Tedy frázování, dynamiku a pocit, že nástroj při hraní doslova dýchá. Åkesson opakovaně zdůrazňuje, že jeho hlavní překážkou není omezený hardware, ale právě nedostatek výrazových možností.
Proč vznikla tenorová verze
Původní Commodordion má jednu zásadní slabinu: ergonomii. Levé zápěstí hráče je při hraní nepřirozeně ohnuté, levá ruka nese značnou část váhy obou počítačů a zároveň musí ovládat měch. Åkesson na svém webu přiznává, že na takovém nástroji nechce cvičit několik hodin denně. Pohodlí a zdraví muzikanta totiž bere vážně.
V srpnu 2024 proto představil Tenor Commodordion, verzi s upraveným způsobem držení a lepším rozložením hmotnosti. Nešlo přitom jen o jednorázovou konstrukční úpravu. V říjnu 2024 se tenorová verze objevila ve videu Sommarfågel a v prosinci 2025 také v ambiciózním projektu Boléro, v němž figurovala mezi devíti různými nástroji. Zkušenosti s konstrukcí Commodordionu navíc Åkesson využil i při vývoji zcela odlišného nástroje s názvem C=TAR – kytary postavené kolem počítače Commodore 64.
Hack, nebo hudební nástroj?
Odpověď je jednoznačná: obojí. Commodordion nabízí živé hraní i programovací režim, čtyři smyčkové patterny, šestnáctikrokovou kvantizaci a akordovou logiku inspirovanou profesionálními akordeony. Není to jen demonstrace technické zručnosti, po které autor zařízení odloží. Je to plnohodnotný hudební nástroj, na který jeho tvůrce skutečně hraje v reálném čase. Pracuje s dynamikou, výrazem i drobnými chybami a opravami, které k živému vystupování neodmyslitelně patří.
Zájem retrocomputingové a chiptunové komunity tomu odpovídá. Projekt představily weby Ars Technica, Hackster i švýcarský Digitec. V komentářích na Åkessonově webu se objevují nadšené reakce, například označení videa za „jedno z nejlepších videí na YouTube vůbec“. Nejde sice o mainstreamový virál, ale ve světě osmibitové hudby a kutilské elektroniky je Commodordion mimořádným projektem.
Software pro sestavení vlastního Commodordionu Åkesson nezveřejnil. Na rozdíl od programu Qwertuoso tak není k dispozici ani stavební návod. Kdo si chce výsledek poslechnout, najde vložené video přímo na
stránce projektu. Jedenáct minut skladby Maple Leaf Rag v podání dvou více než třicet let starých počítačů spojených měchem z obalů na diskety rozhodně stojí za pozornost.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík