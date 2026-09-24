Vyzýval k násilí na politicích, soud podmíněně propustil dezinformátora Čermáka

Soud zároveň stanovil zkušební dobu na čtyři roky s dohledem probační služby. S propuštěním souhlasila i státní zástupkyně, rozhodnutí soudu je tak pravomocné. Podle zprávy z věznice se napravil a je schopen vést řádný život.
Tomáš Čermák během covidové pandemie podle předchozího rozhodnutí soudu překročil meze svobodného projevu. Podle obžaloby umístil tehdy nezaměstnaný a zadlužený Čermák na sociální sítě video, v němž apeloval na své diváky, aby použili všechny dostupné prostředky a třeba i za pomoci násilí zabránili přijetí novely pandemického zákona. Útoky měly být namířené proti poslancům a senátorům. Dále naléhal také na to, aby Česká republika vystoupila z EU a NATO.
„Musíme se všichni spojit a udělat pořádný uragán. Musíme těm dobytkům zarazit tipec. Vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky. Zbavíme se jich jednou provždy. Nějaká mírová cesta neudělá nic,“ říkal mimo jiné ve videu. „Byla to nadsázka. Když mluvíte slušně, tak to lidi nezajímá,“ vysvětloval později Čermák důvody svého počínání.
Před nástupem do vězení se skrýval v Polsku
Ačkoli před plzeňským soudem tvrdil, že nic podobného už neudělá, do vězení nenastoupil. Vše vyvrcholilo až v mezinárodní zatykač. Nakonec ho dopadli v Polsku.
„Muž byl zcela překvapen a přesvědčen, že se mu podaří úspěšně skrývat před policií mimo Českou republiku. Po zatčení byl hledaný muž umístěn do vazby v Lublinu," popsali tehdy polští policisté. O tom, že byl známý dezinformátor velmi zaskočen svědčí i fakt, že ještě ten samý den psal na své sociální sítě vzkazy ministru vnitra a vyzýval ho v souboji v Clash of the Stars. Pár týdnů před jeho dopadením kolovalo v médiích také video, kde stál Čermák v lese a předstíral, že je v Rusku.
„Postavme se proti teroru. Spravedlnost je blízko. Mam za sebou nejsilnější a nejslavnější velmoc na světě. Jestli se nepostavíte na odpor vy, tak to udělám já. Přijdu s takovou armádou, že se budou divit. Pokud s nimi nezatočíme my, tak zatočí oni s námi. Zůstanou buď oni nebo my. Sláva Rusku, sláva Československu,“ hřímal na videu.
Svých názorů dnes lituje
Aktuálně tvrdí, že ho pobyt ve vězení změnil. Na dotaz státní zástupkyně, zda si uvědomuje, že existují limity a nelze beztrestně vyzývat k násilí, uvedl, že si to uvědomuje velmi tvrdě. „Zprvu se prezentoval jako odmítač současného demokratického režimu a vzhlížel k Ruské federaci. Nijak však svými názory ostatních odsouzené neovlivňoval, neměl potřebu o tomto problému hovořit. V současné době ustupuje od těchto názorů. Zaměřil se na uspořádání svého osobního života, upřímnou podporu rodiny," citovala dnes soudkyně zprávu z věznice.
Změna k lepšímu u něj nastala podle vychovatelky věznice zhruba před rokem. Vliv mělo, že ztratil kontakt se svou dcerou. „Fakt je to jiný člověk. Člověk, který si uvědomil, co chce. Člověk, který, když jsme se spolu bavili, tak chce žít normální život," uvedla vychovatelka u soudu. Za Čermáka se dnes zaručili i jeho příbuzní. Bydlet bude u nich na Plzeňsku, kde má díky nevlastnímu otci zajištěnou i práci.
Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu.