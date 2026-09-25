Brno spouští novou autobusovou linku do lokality Pod Hády, kde vyrůstají stovky bytů

Brno spouští novou autobusovou linku do lokality Pod Hády, kde vyrůstají stovky bytůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Situace se odehrála v Hradci Králové.
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