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Skořicová bábovka vás vytrhne ze všednosti dnů

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Kromě kakaa, oříšků či kokosu lze do bábovky přidat také koření. Z nabídky koření je pak nejoblíbenější skořice. Skořice se používá na posypání krupice, do štrúdlu, kávy, tak proč ne do bábovky? Skořicovou bábovku si zamilujete.
Skořicová bábovka vás vytrhne ze všednosti dnů

Skořicová bábovka vás vytrhne ze všednosti dnů

Zdroj: AtlasStudio / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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