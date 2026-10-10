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Výsledky voleb v Libereckém kraji. Menší obce už znají nová zastupitelstva

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Zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místnosti přichází první výsledky. Zatímco velká města v Libereckém kraji mají zatím sečteno minimum okrsků, v některých menších obcích už vědí, jak volby dopadly. Nová zastupitelstva už jsou známa například v Sychrově nebo Lázních Libverda.
Výsledky voleb v Libereckém kraji. Menší obce už znají nová zastupitelstva

Výsledky voleb v Libereckém kraji. Menší obce už znají nová zastupitelstva

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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