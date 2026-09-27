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Vykolejení Tornáda v Přerově: inspekce označila chybu strojvedoucího za miliony

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Škoda takřka 5 milionů a na několik týdnů omezený provoz na vytížené železniční trati. Drážní inspekce zveřejnila zprávu k loňské mimořádné události v Přerově, kde při speciální nostalgické jízdě vykolejila část letité soupravy. Podle inspekce šlo o chybu strojvedoucího.
Vykolejení Tornáda v Přerově: inspekce označila chybu strojvedoucího za miliony

Vykolejení Tornáda v Přerově: inspekce označila chybu strojvedoucího za miliony

Zdroj: Správa železnic, Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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