Vykolejení Tornáda v Přerově: inspekce označila chybu strojvedoucího za miliony

Závažnou událostí skončila jedna z jízd historické soupravy, která jela z Olomouce do Valašského Meziříčí. Tam už ale nedorazila, v Přerově za mostem přes řeku Bečvu došlo v 16:29 k vykolejení jednoho z vagónů. Vlak mimořádně tažený lokomotivou přezdívanou Pantograf či Tornádo, které se předloni loučily s provozem na tuzemských železnicích, na několik hodin zablokoval důležitý úsek trati. V době mimořádné události v něm jelo podle policie 23 osob, nikdo neutrpěl újmu na zdraví.
Drážní inspekce zveřejnila zprávu o závěrech vyšetřování, informaci přinesl server
Zdopravy.cz.
Jako bezprostřední příčinu události uvádí organizace nerespektování návěsti „Posun zakázán“, kterou ukazovalo návěstidlo Se20 železniční stanice Přerov, a to osobou řídící drážní vozidlo posunového dílu. Jednání bylo podle závěrů inspekce zapříčiněné nevědomým pochybením strojvedoucího – nepozorností, když při posunu seřaďovací návěstidlo nezaregistroval.
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„Je zřejmé, že strojvedoucí posunového dílu při posunu v železniční stanici Přerov nejednal s úmyslem vzniku mimořádné události. Jeho chování bylo ovlivněno nevědomými chybami, spočívajícími zejména v nesprávném přijetí ústního pokynu daného řídícím dispečerem, což však samo o sobě nemělo vliv na vznik mimořádné události a v nezaregistrování seřaďovacího návěstidla Se20. Tato skutečnost přímo souvisela s nezjištěním modrého světla návěsti „Posun zakázán“, která strojvedoucímu zakazovala další jízdu posunového dílu za úroveň předmětného seřaďovacího návěstidla,“ napsali zástupci inspekce na adresu pětadvacetiletého muže, který jen několik dní před mimořádnou událostí podal u Českých drah výpověď z hlavního pracovního poměru a do té doby podle inspekce pracoval standardně.
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Z přepisu záznamu komunikace strojvedoucího s dispečerem je zřejmé, že muž řídící drážní vozidlo navíc v daný moment špatně rozuměl informacím z organizačního pracoviště. „
Prosím Tě, já s panťákem stojím na mostě a druhý, vložák je vypadlý,“ oznamoval strojvedoucí mimořádnou událost. „ Výborně, no říkal jsem za první zpětnou, zopakovals to, a jels úplně někam do pryč, no takže jsme skončili, díky, no,“ reagoval rozhořčeně dispečer.
Server Zdopravy.cz upozornil i na další skutečnosti uvedené ve zprávě, podle kterých provázely jízdu historické soupravy změny na poslední chvíli. Jednotka měla původně jet po takzvané Dluhonické spojce mimo Přerov, ale pro cestující byla uvedená informace, že pojede přes Přerov. Strojvedoucí tak po upozornění na sociální síti požádal o provozní odklon přes Přerov. Navíc došlo i ke změně složení soupravy, kterou tvořilo šest historických vagónů a kvůli tomu bylo potřeba provést posun, při kterém pak došlo k mimořádné události.
Drážní inspekce uvádí, že škoda dosáhla 4,7 milionu korun, z toho 4 miliony na železniční infrastruktuře. Oprava poškozených součástí trvala několik týdnů, k úplnému obnovení provozu drážní dopravy na dluhonicko-prosenickém zhlaví došlo až 8. prosince.
Událostí se zabývá také Policie ČR.
„Pokud by se prokázala vina na straně strojvůdce, hrozil by mu za přečin obecné ohrožení z nedbalosti trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo zákaz činnosti. Případem se zabývají přerovští kriminalisté,“ informoval loni v říjnu mluvčí Policie ČR Libor Hejtman.