Údaje vyplývají z analýzy více než 440 tisíc laboratorních výsledků za období od podzimu 2021 do konce července letošního roku. Autoři analýzy se zaměřili na celkový a LDL cholesterol, triacylglyceroly, glykémii a kyselinu močovou. Tyto ukazatele mohou upozornit na riziko kardiovaskulárních onemocnění, obezity, diabetu 2. typu, metabolického syndromu nebo hyperurikémie.
V průběhu sledovaného období se podle primářky oddělení laboratorní medicíny AGEL Středomoravské nemocniční Michaely Černé postupně zvyšoval podíl pacientů, kteří měli v normě celkový cholesterol, LDL cholesterol a kyselinu močovou. Pozitivní vývoj může souviset se změnami životního stylu, prevencí, stravou a pohybem, ale také s užíváním léků.
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Méně příznivě dopadlo hodnocení glykémie. V normě ji má nyní zhruba 40 procent vyšetřených. V minulých letech byl tento podíl v Přerově a Prostějově asi o pět procentních bodů nižší. "Tento údaj je sice částečně ovlivněn tím, že řada pacientů přichází do nemocnice akutně a neabsolvuje odběry nalačno, přesto ukazuje, že poruchy metabolismu cukrů představují významný zdravotní problém," uvedla Černá.
Pacienti ze Šternberka měli podle analýzy v průměru příznivější hodnoty celkového i LDL cholesterolu než pacienti v Prostějově a Přerově. "Přemýšleli jsme, čím to může být. Šternberk není typické větší město s mnoha panelovými domy. Lidé se tam pravděpodobně více pohybují pěšky, jelikož nemají MHD. Na úpatí Nízkého Jeseníku musí chodit i do kopců a třeba mají i více pohybu díky práci na svých zahradách. To je ale spíše úvaha než závěr, který bychom mohli z dat jednoznačně potvrdit," poznamenala Černá.
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Rozdíly se objevily také mezi nemocnicemi. V Prostějově se podle analýzy dlouhodobě vyskytuje o pět až šest procent více pacientů s hodnotami glykémie nad sedm mmol/l než v Přerově. Za normální glykémii nalačno se považuje hodnota nižší než 5,6 mmol/l. "Pokud je opakovaně nalačno naměřená hodnota nad 7,0 mmol/l, znamená to již cukrovku," upozornila Černá.
Autoři analýzy zaznamenali opačný trend, než jaký uvádí odborná literatura, také u kyseliny močové. Zatímco literatura podle nich uvádí vyšší výskyt zvýšených hodnot u mužů, v analyzovaných datech byl trend opačný. U žen v Prostějově a Šternberku bylo zastoupení patologických hodnot téměř o 11 procent vyšší než u mužů, v Přerově přibližně o 5,5 procenta.
Lékaři upozornili na to, že výsledky nelze považovat za reprezentativní obraz celé populace Prostějova, Přerova a Šternberka. Analýza zahrnovala pouze vzorky pacientů, kteří z různých důvodů podstoupili vyšetření v nemocnicích skupiny AGEL.