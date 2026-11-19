Policie vyšetřuje majetkový delikt v Olomouci. Pátrá po těhotné ženě z drogerie
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Policie vyšetřuje majetkový delikt v Olomouci. Pátrá po těhotné ženě z drogerieZdroj: Stanislav Heloňa, Policie České republiky
Článek byl publikován 19.11.2026 13:49
Po necelém týdnu zamíří prezident České republiky opět do Olomouckého kraje, tentokrát při pracovní cestě...
Policie v Olomouci prověřuje zmizení platební karty a pátrala po muži, kterého zachytily kamery. Policisté...
Rozsáhlejší bezpečnostní opatření v Olomouci i v dalších částech kraje připravuje Policie ČR na místech s...
Špičkovou úroveň zdravotní péče nabídne rodičům a miminkům nová budova C1, jejíž výstavba slavnostně začala...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →