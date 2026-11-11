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Vrah šumperské taxikářky přiznal vinu

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Dennívýzva
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Devětatřicetiletý Radek Pavlík, obžalovaný z únorové vraždy šumperské taxikářky a pokusu o vraždu dalších dvou lidí, ve středu před olomouckým krajským soudem prohlásil vinu.…
11_taxi_pixabay

11_taxi_pixabay

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:24

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