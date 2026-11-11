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Karlovarský kraj chce nasadit na silnice autonomní vozidla. Začít by mohly na cyklostezkách

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Autonomně řízená vozidla by se mohla brzy stát součástí každodenního provozu v Karlovarském kraji. Kraj připravuje projekt diagnostického vozu, který by bez řidiče monitoroval…
251114-konference-Cheb4

251114-konference-Cheb4

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 14:00

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