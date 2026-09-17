Vojenský ruch na jihu Čech brzy ustane. Cvičení Ample Strike končíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vojenský ruch na jihu Čech brzy ustane. Cvičení Ample Strike končí
Pětiletý Jindra bojuje s akutní T-lymfoblastickou leukémií a potřebuje najít vhodného dárce krvetvorných...
Hokejisté Motoru vstoupili do nové sezony před domácími fanoušky ziskem jednoho bodu. V Budvar Aréně...
Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení...
Cyklisté i pěší si mohli v posledních dnech povšimnout velké díry, kterou bagry vykopaly u přemostění na...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Nový most Kosmonautů už se rýsuje. Masivní konstrukci brzy přesunou nad Malši
- Pětiletý Jindra bojuje s leukémií. Dárce kostní dřeně budou hledat na hokejovém stadionu
- Motor vedl, ale na vítězství nedosáhl. Mladá Boleslav rozhodla v prodloužení
- Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok elektrárny Temelín