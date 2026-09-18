Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Policie pátrá po třináctileté Lence z Budějovic. Od středy se neozvala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Českobudějovičtí kriminalisté pátrají po třináctileté Lence Řezníčkové, která odešla ve středu večer z místa bydliště a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Policie nyní žádá o pomoc veřejnost.
Policie pátrá po třináctileté Lence z Budějovic. Od středy se neozvala

Policie pátrá po třináctileté Lence z Budějovic. Od středy se neozvala

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách
Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách
Auto po nárazu do stromu vzplálo. Tragická nehoda si vyžádala jeden život
Auto po nárazu do stromu vzplálo. Tragická nehoda si vyžádala jeden život

Krátce před půl pátou ráno vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému k vážné dopravní...

U Budějovic vyroste hala pro Amazon. Boršov schválil smlouvu s investorem
U Budějovic vyroste hala pro Amazon. Boršov schválil smlouvu s investorem

U Budějovic vyroste hala pro Amazon. Zastupitelé Boršova nad Vltavou dnes po několikaměsíčním vyjednávání...

Doba medvědů v hradních příkopech pominula, míní bývalý ředitel pražské zoo
Doba medvědů v hradních příkopech pominula, míní bývalý ředitel pražské zoo

Krumlovští medvědi Marie Terezie, Vilém a Polyxena jsou již delší dobu středem pozornosti ochránců zvířat,...

DRBNA HISTORIČKA: Rohový dům v Krajinské pamatuje ráj dětí, železářství i Melantrich
DRBNA HISTORIČKA: Rohový dům v Krajinské pamatuje ráj dětí, železářství i Melantrich

Rohový dům Krajinské a Hroznové patří k výrazným historickým stavbám Českých Budějovic. Historik Jan...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.