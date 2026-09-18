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Univerzita má nové bezpečnostní centrum. Upozorní na střelbu i další hrozby

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Střelba, křik nebo jiná neobvyklá událost. Bezpečnostní situaci v kampusu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) bude nepřetržitě sledovat nové dohledové centrum za pět milionů korun. Pomůže rychleji reagovat na mimořádné situace, propojí kamerový systém, zvukové detektory a rychlou datovou síť.
Univerzita má nové bezpečnostní centrum. Upozorní na střelbu i další hrozby

Univerzita má nové bezpečnostní centrum. Upozorní na střelbu i další hrozby

Zdroj: Andrea Čandová, ZČU
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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