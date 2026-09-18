Univerzita má nové bezpečnostní centrum. Upozorní na střelbu i další hrozby

Nový bezpečnostní systém ZČU dokáže na potenciálně nebezpečné situace upozornit a předat informace pracovníkům nového bezpečnostního velínu. Ti mohou podle závažnosti události kontaktovat policii, hasiče nebo záchranáře. Systém funguje nepřetržitě, přes den jej obsluhují zaměstnanci ZČU, v noci bezpečnostní agentura.
Na univerzitě až doposud neexistovalo jedno bezpečnostní středisko, za bezpečnost budov zodpovídali pracovníci vrátnice. Nový velín sice vznikl v budově Fakulty strojní, na obrazovkách tam ale bezpečnostní pracovníci vidí i záznamy a události z budov v centru města. „Bezpečí lidí, kteří na univerzitě studují a pracují, považujeme za jednu z našich zásadních odpovědností. Předvídat každou mimořádnou situaci není možné, můžeme ale udělat maximum pro to, abychom na ně dokázali co nejrychleji a správně reagovat,“ řekl rektor ZČU Miroslav Lávička.
Na modernizaci systému se pracovalo více než rok. Teď na podzim ZČU plánuje instalovat nové kamery, na některých fakultách už jsou připravena nová zvuková čidla, která jsou napojena na velín. Díky rychlé datové síti lze informace o situaci předávat také prostřednictvím mobilních zařízení. ZČU navíc zavedla novou telefonní linku přímo na velín. „Celkové náklady se blíží pěti milionům korun, přičemž necelé čtyři miliony pokryla dotace z Národního plánu obnovy. Díky ní jsme mohli modernizaci uskutečnit v potřebném rozsahu,“ řekla kvestorka ZČU Martina Větrovská.
„Chtěl bych zdůraznit, že k bezpečnostním řešením jsme přistupovali nejen z hlediska technologického, nýbrž i z hlediska respektu k soukromí studentů a zaměstnanců, a to tak, aby nedocházelo k omezování běžného života na univerzitě,“ vysvětlil vedoucí odboru bezpečnosti ZČU Jan Blahož.
Univerzita od loňského roku používá systém hromadného varování osob KISS, díky kterému může rozesílat hromadné SMS zprávy, upozornění do aplikace ZČU i hlasová volání přímo do mobilních telefonů studujících i zaměstnaných. „S novým akademickým rokem proto znovu upozorňujeme, zejména nově příchozí studenty, aby zaregistrovali své číslo v Portálu ZČU. K rozesílání zpráv z KISS je totiž potřeba udělit souhlas použitím telefonního čísla,“ dodal Jan Blahož.
Univerzita zažila obří policejní manévry
Posílení bezpečnosti v areálu Západočeské univerzity souvisí i s nechvalně známým případem z prosince roku 2024, který vyděsil nejen studenty, ale i obyvatele Plzně. V podvečer areál ZČU doslova oblehly desítky policistů a jejich blikajících automobilů, nechyběla ani zásahová jednotka. Nad kampusem přelétal policejní vrtulník. Do Univerzitní ulice se sjížděli záchranáři i hasiči. Asi tisícovka studentů se pod dohledem policistů evakuovala z univerzitního areálu. Lidem chodily varovné SMS. Důvod? Studenti zaslechli poblíž jedné budovy zvuky střelby a výkřiky „Alláhu akbar“.
Aktivní střelec nakonec nebyl nalezen. Následné policejní vyšetřování ukázalo, že šlo o planý poplach. Za vším stáli dva studenti a jejich hloupý nápad, který spustil obrovské manévry složek integrovaného záchranného systému. Dva studenti se rozhodli „oslavit zápočet“ napodobováním zvuků střelby a výkřiky „Alláhu akbar“. Policie je rychle vypátrala a dopadla. A to i díky záznamům z kamerového systému a vstupním kartám sloužícím jako identifikátor. Studenti se dostali před okresní soud, ten ale nakonec jejich stíhání zastavil. Případ současně řešila i univerzita. Mladíci překvapivě vyvázli jen s napomenutím.