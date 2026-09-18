Druhá dcera Karla Gotta dostala miliony, přesto pracuje jako prodavačka. Lucie si vybrala život v ústraní

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Druhá dcera Karla Gotta dostala miliony, přesto pracuje jako prodavačka. Lucie si vybrala život v ústraníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Druhorozená dcera Karla Gotta si zvolila civilní profesi prodavačky. Klidný život Lucie Valčíkové ovšem nedávno narušily spekulace o rodinných financích.
Lucie Valčíková
Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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