Fanoušci řeší, jestli Taťánu Kuchařovou nečeká další životní posun. Lidé si všimli podivného chování na fotce

Taťána Kuchařová po nedávné tajné svatbě sdílí víc ze svého soukromí. Pozornost teď přitáhla i fotografie z New Yorku.
Ještě před časem mluvila Kuchařová o osobních věcech spíš střídmě. Často jen naznačila, zbytek nechala stranou. Teď se vedle pracovních fotografií objevuje i její manžel, muž, kterého několik let držela mimo záběr médií. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že fanoušci jsou opravdu zvědaví, a tak se nové příspěvky hodně rozebírají.
Po vztahu mimo kamery přišla svatba a opatrnější otevřenost
Taťána Kuchařová, první Češka s titulem Miss World z roku 2006, se na konci srpna vdala. S Ondřejem Havlíčkem si řekli své ano 29. srpna 2026 na zámku v Opočně. K místu má osobní vztah, protože se sice narodila ve slovenské Trnavě, nicméně právě ve východočeském Opočnu vyrůstala a odtud také už v 17 letech vyrazila do Tokia za svou modelingovou kariérou.
Její manžel do světa showbyznysu nepatří. Podle dostupných informací je lékař a vlastní stomatologickou kliniku. Zajímavé je i to, jak dlouho se Kuchařové dařilo vztah chránit před veřejností. V době, kdy se u známých tváří běžně sdílí snídaně, dovolená i nový gauč, to je málem majstrštyk.
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New York: pracovní program a jedna fotografie, která spustila řeči
Krátce po svatbě odcestovala Kuchařová do New Yorku. Zúčastnila se tam Slovak Fashion Night, akce, která letos slaví 20 let. Na sociálních sítích zmiňovala módu, kreativitu i setkání s novými lidmi. Mezi pracovními záběry se ale objevily volné chvíle: procházky po městě nebo společný drink s manželem. Ten se ostatně objevil i na jednom ze záběrů, takže je vidět, že Kuchařová už nemá takovou potřebu jej skrývat.
Největší pozornost si nakonec ale vysloužil jiný snímek. Kuchařová na něm stojí v černých saténových šatech, kolem pasu má uvázanou košili a rukou se dotýká břicha. Sama k tomu nepřipojila žádné vysvětlení ani oznámení. Jenže na sociálních sítích stačí málo a detail začne obíhat dál vlastním tempem. Část sledujících navíc připomíná, že dohady kolem těhotenství se objevily už před několika týdny.
Soukromí má pořád zůstat soukromím
Je přirozené, že po čerstvé svatbě a fotografii, na které si Kuchařová sahá na břicho, začnou fanoušci přemýšlet, jestli se v jejím životě nechystá další velká změna. Zvlášť když svůj vztah s Ondřejem Havlíčkem několik let držela mimo veřejnost a ani nyní sama žádné těhotenství neoznámila. V tuto chvíli tak můžeme vycházet jen z toho, co zveřejnila ona sama, všechno ostatní zůstává ve sféře dohadů.
Zájem veřejnosti je u známých osobností pochopitelný, hranice ale může být v podobných chvílích poměrně tenká. Těhotenství nebo jiné osobní plány nejsou informace, které by měl někdo povinnost zveřejnit jen proto, že je známou tváří. Pokud bude chtít Taťána Kuchařová o další životní etapě mluvit, prostor k tomu samozřejmě má. Stejně tak ale může zůstat jen u fotografií ze svého života a nic vysvětlovat nemusí. Tady přichází na řadu i obyčejný takt: ne všechno, co v nás vzbudí zvědavost, musí hned skončit v diskuzi na sociálních sítích.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Fanoušci řeší, jestli Taťánu Kuchařovou nečeká další životní posun. Na fotce si hladí břicho byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.