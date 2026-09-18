Zapomeňte na pánev! Takto se nyní smaží palačinky v zahraničí a většina Čechů to nezná

Kdo někdy chystal palačinky pro celou rodinu, ten to zná. Než se poslední kus dostane na talíř, ty první už dávno vychladly a u sporáku jste strávili pěknou řádku minut. V zahraničí ale přišli na způsob, jak se téhle věčné otročině u plotny vyhnout. Palačinky se dají připravit všechny najednou a bez jediného obracení.
Místo pánve poslouží trouba a jeden plech
Trik je jednoduchý. Těsto se nenalévá po naběračkách na rozpálenou pánev, ale celé najednou na velký plech, který putuje do trouby. Zatímco se peče, můžete v klidu prostřít stůl nebo připravit oblohu. Odpadá stání u plotny, otáčení i hlídání, kdy je ta správná chvíle palačinku obrátit.
Tenká jako palačinka z pánve výsledná placka nebude. Její výška závisí na tom, kolik těsta nalijete, a strukturou má blízko k vláčnému lívanci nebo měkkému moučníku. Upečený plát nakrájíte na čtverce či pruhy a ozdobíte tak, jak máte palačinky nejradši.
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Metoda je oblíbená hlavně ve Spojených státech a dalších anglicky mluvících zemích, kde ji znají pod názvem „sheet pan pancakes”, tedy palačinky z plechu. Osvědčuje se všude tam, kde je potřeba nasytit větší společnost naráz, a v posledních letech ji naplno rozšířily sociální sítě. Fotky velkých barevných placek posypaných ovocem se staly hitem internetu.
Kouzlo je v tom, že jednou dávkou nakrmíte klidně celou rodinu nebo návštěvu. Nemusíte stát hodinu u sporáku a smažit kus po kuse, zatímco ostatním talíře stydnou. Do trouby dáte jeden plech a hotovo máte pro všechny ve stejnou chvíli.
Jak velkou palačinku z plechu upéct
Základem zůstává stejné palačinkové těsto z mléka, vajec, mouky a špetky soli, jaké znáte. Rozhoduje spíš nádoba. Řídké těsto se snadno rozteče, proto zvolte plech s vyššími boky a dno mu vyložte poctivým pečicím papírem. Hmotu rozprostřete rovnoměrně po celé ploše i do koutů. Silnější místa se propékají pomaleji, takže by vám střed zůstal syrový.
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Troubu nastavte zhruba na 180 až 200 °C a počítejte s patnácti až dvaceti minutami, dokud povrch nezezlátne. Během pečení placka naroste a na povrchu naskáčou puchýřky. Je to normální, mimo troubu zase sedne.
Vláčnost dodá plackám lžíce rozpuštěného másla zamíchaná do těsta. Nechte ho ale trochu zchladnout, protože horký tuk by rozklepnutá vejce zahřál a jejich bílkovina by se srazila do vloček.
Pár chyb dokáže celou placku zkazit
Většina nezdarů stojí na pár maličkostech. Na malé formě se těsto nahromadí do vysoké vrstvy a upeče se z něj spíš těžký koláč se syrovým jádrem. Opačný extrém, tedy moc dlouhá doba v troubě, placku vysuší tak, že při krájení praská a rozpadá se.
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Pohlídejte si i míchání těsta. Když ho šleháte moc dlouho, výsledek bude žvýkavý a tuhý. Suroviny stačí jen rychle spojit dohromady a drobné hrudky ničemu nevadí. Trouby se navíc liší výkonem, proto se ke konci řiďte hlavně barvou a placku radši zkontrolujte.
Nejčastější chyby a jejich následky přehledně shrnuje tabulka:
Chyba Co se stane Příliš malá forma Nahromaděná vrstva se nepropeče, střed zůstane syrový a placka je těžká Moc dlouhé pečení Přesušené těsto při krájení praská a rozpadá se Moc dlouhé šlehání těsta Placka je žvýkavá a tuhá Sladká, nebo slaná? Placka zvládne obojí Přečtěte si také: Nevyhazujte staré kuchyňské hodiny z ČSSR. Za tyhle modely dávají sběratelé i 60 000 Kč
Největší zábava přichází s dochucením. Než plech zamíří do trouby, posypte povrch tím, co vám chutná. Šikovné je ozdobit každou část jinak, aby si u jednoho pečení přišel na své každý v rodině. Na jeden díl dejte jahody, na druhý kousky hořké čokolády a na třetí domácí marmeládu. Každý si pak ukrojí ten svůj.
Sladká varianta zdaleka není jediná možnost. Se strouhaným sýrem, kousky šunky a nasekanými bylinkami nebo osmaženou zeleninou z ní bude vydatné slané jídlo k obědu i k večeři. Nakrájíte ho na porce a nabídnete teplé, chutná ale i druhý den za studena.
Ideální pomocník na uspěchaná rána
Placka z plechu má ještě jednu přednost, kterou klasické palačinky nenabídnou. Dá se připravit dopředu. Upečené kusy skvěle snášejí zamrazení a druhý den je jen krátce ohřejete v mikrovlnce.
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Díky tomu se hodí na hektická rána, kdy není čas cokoli chystat, nebo na svačinu s sebou do práce a do školy. Jednou si dáte trochu práce a snídani máte nachystanou na několik dní.
Zdroje: https://www.biggerbolderbaking.com/sheet-pan-pancakes/, https://www.theflavorbender.com/sheet-pan-pancakes-oven-baked/, https://magazin.recepty.cz/clanky/palacinky-na-plechu-jsou-hitem-internetu-pripravite-je-temer-bez-prace-a-vzdy-se-povedou-2357.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/recept-palacinka-plech-trouba-snidane-video/, https://cooky.cz/slana-palacinka-z-plechu-se-sunkou-syrem-a-rajcaty-ktera-nasyti-rodinu-bez-postavani-u-panve-to-musite-zkusit/, https://www.toprecepty.cz/clanky/10856-na-obycejne-palacinky-z-panve-zapomente-tahle-z-plechu-je-dokonala-a-jednodussi/