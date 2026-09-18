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Zapomeňte na pánev! Takto se nyní smaží palačinky v zahraničí a většina Čechů to nezná

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Kdo někdy chystal palačinky pro celou rodinu, ten to zná. Než se poslední kus dostane na talíř, ty první už dávno vychladly a u sporáku jste strávili pěknou řádku minut....
Zapomeňte na pánev! Takto se nyní smaží palačinky v zahraničí a většina Čechů to nezná

Zapomeňte na pánev! Takto se nyní smaží palačinky v zahraničí a většina Čechů to nezná

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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