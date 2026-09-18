Září je v plném proudu a i tento víkend se bude dít spousta akcí. Festivalů se v Brně koná hned několik – od obrovské výstavy stavebnice LEGO na výstavišti a prvního ročníku čajového festivalu v Tržnici přes benefiční hudební akci v Káznici až po vinobraní v Komíně.
Kam o víkendu na jižní Moravě? Za vůní čaje, legem či Oktoberfestem na Svoboďáku
Zdroj: Kudy z nudy, Brno Komín, Pixabay, Brno-střed, Mezi4stěny, Ukliďme Česko, Muzeum města Brna
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...