UFC 331: Tuivasa čelí obřímu ranaři. Despaigne má dosah, který může rozhodnout

UFC proti sobě postavilo dvě těžké váhy, které nejraději rozhodují v postoji. Tuivasa potřebuje výhru po nejhorší sérii své kariéry, zatímco Despaigne dostává druhou šanci v organizaci po úspěšném období mimo její oktagon. Zápas je součástí turnaje UFC 331, který se koná 19. září v Los Angeles.
Despaigne má obří dosah
Rozdíl ve fyzických parametrech nelze přehlédnout. Tuivasa měří přibližně 188 centimetrů a jeho rozpětí paží je 191 centimetrů. Despaigne má 201 centimetrů a dosah 213 centimetrů. Australan tak musí překonat rozdíl 22 centimetrů, než se dostane do vzdálenosti, odkud dokáže naplno využít své háky a krátké tvrdé údery.
Kubánec má pro boj z dálky mnohem lepší předpoklady. Je bývalým elitním taekwondistou a na olympijských hrách v Londýně získal bronz. Podle profilu Robelise Despaigneho na UFC má šest profesionálních výher knokautem a všechny zaznamenal už v prvním kole. Čtyři soupeře dokonce ukončil během prvních dvaceti sekund.
Jeho první působení v UFC ale zároveň ukázalo problém. Waldo Cortes-Acosta i Austen Lane dokázali Despaignemu vzít prostor, dostat ho na zem a porazit ho na body. Statistiky UFC potvrzují, že Lane zaznamenal tři takedowny a nasbíral téměř devět minut kontroly. Despaigne po návratu zdůrazňuje, že práci na zemi věnoval během posledního roku výrazně větší pozornost.
Tuivasa potřebuje boj zblízka
Pro Tuivasu není řešením stát před Despaignem na konci jeho úderů a kopů. Potřebuje ho zatlačit k pletivu, zavřít vzdálenost a přimět ho bojovat tam, kde se rozdíl v rozpětí paží výrazně zmenší. Pomoci mu mohou low kicky, tlak a především krátké boxerské výměny. V nich má stále sílu, která může ukončit zápas jediným přesným úderem.
Problém je současná forma Australana. Od výhry nad Derrickem Lewisem postupně prohrál s Cirylem Ganem, Sergejem Pavlovičem, Alexandrem Volkovem, Marcinem Tyburou, Jairzinhem Rozenstruikem, Tallisonem Teixeirou a naposledy s Louiem Sutherlandem. Proti Sutherlandovi znovu doplatil hlavně na práci na zemi a po třech kolech prohrál jednomyslně 30:26 u všech bodových rozhodčích.
Despaigne jde do zápasu z úplně jiné pozice. Po odchodu z UFC vyhrál osm soutěžních zápasů v řadě. V Karate Combat zaznamenal šest knokautů během sedmi výher a získal titul těžké váhy. V květnu se pak vrátil do MMA a bývalého šampiona UFC Juniora dos Santose ukončil údery v prvním kole.
Redakční tip míří na Robelise Despaigneho. Tuivasa má dost síly na to, aby jakoukoli chybu potrestal, jeho cesta k výhře však vyžaduje dostat se opakovaně přes výrazně delšího soupeře do krátké vzdálenosti. Despaigne má rychlost, dosah i vhodnější zbraně pro boj zvenčí.
Hlavní tip: výhra Robelise Despaigneho. Tip na způsob ukončení: KO/TKO. Nejpravděpodobnější scénář: konec v prvním nebo druhém kole.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek