Páteční díl Ulice: Vanda sleduje Sandru, Denis radí Luďkovi, Lexík přistižen a Veronika chce znát pravdu

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Páteční díl Ulice: Vanda sleduje Sandru, Denis radí Luďkovi, Lexík přistižen a Veronika chce znát pravduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Co přinese páteční díl Ulice? Vanda se rozhodne proklepnout si Luďkovu milenku. Na Lexíka praskne krádež alkoholu a Veronika chce od Blanky slyšet pravdu.
Ulice
Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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