Macinka řval na Hřiba, ať drží hubu, a ptal se, jestli není zhulenej. Hřib teď Motoristy označil za bandu spratků

Neděle 13. září 2026, jedenáct dopoledne, studio
CNN Prima NEWS. Velká Partie Terezie Tománkové, šest stranických lídrů u jednoho stolu. Debata se točí kolem rozpočtu a koaličních slibů, Zdeněk Hřib vstupuje do výměny mezi Karlem Havlíčkem a Petrem Macinkou. A Macinka vybuchne: „Držte hubu, když mluví ostatní.“ Pak přidá: „Vy tady furt melete. Já trpělivě čekám a vy furt melete. Jste zhulenej, nebo co?“ Moderátorka pohrozila ukončením debaty. Ale slova už visela ve vzduchu, a za dva dny dostala odpověď. Hřibova odpověď: pubertální nevychovaní spratci
Pirátský předseda si na reakci počkal do pondělí. Ve
vyjádření pro ŽivotvČesku.cz publikovaném 15. září zamířil nejen na Macinku osobně, ale na celou stranu: „Pan Macinka a vůbec Motoristé sobě by se měli přestat chovat jako banda pubertálních nevychovaných spratků.“ Nebyla to jen urážka za urážku. Hřib v téže reakci vytáhl Macinkův spor s prezidentem, průběžné kauzy poslance Filipa Turka i nesplněné rozpočtové sliby. Jinými slovy, nedělní výbuch použil jako vstupní bránu k širšímu útoku na celou značku Motoristů. Macinkův styl: ne první, ne poslední
Kdo sleduje českou politiku posledního roku, nemůže být překvapený. Macinka v červnu 2026 veřejně prohlásil, že
„řadou lidí v české politice upřímně pohrdá“ a že „prezident je obvykle mimo realitu“. Po vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici ho kritizovala i koaliční partnerka Alena Schillerová s tím, že „nálepkovat lidi nám nepomáhá“. Komentátoři už dříve popisovali jeho přístup k Hradu formulací „bude zlobit a zlobit“.
Nedělní incident ale posunul laťku. Jedna věc je konfrontační rétorika v rozhovoru pro noviny,
druhá je křičet na oponenta v živém celostátním vysílání „držte hubu“ a ptát se ho, jestli není zhulený. A to v roli úřadujícího ministra zahraničí, tedy člověka, jehož denní práce je diplomacie. Spor s Hradem a Turkova zátěž
Pozadí celého střetu tvoří dvě linie, které se táhnou od začátku roku. První je konflikt s prezidentem Petrem Pavlem. Ten v
dopise premiérovi z 8. ledna 2026 odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem s odkazem na pochybnosti o jeho loajalitě k ústavnímu hodnotovému řádu. Spor se od té doby přelil do zahraniční politiky; řešilo se vedení české delegace na summitu NATO, koordinace před Valným shromážděním OSN a Hrad opakovaně mluvil o nefungující komunikaci mezi Pražským hradem a Černínským palácem. Pavel sám koncem srpna řekl, že „vývoj mu dal za pravdu“.
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Druhá linie jsou Turkovy průběžné kauzy, na které Hřib ve své odpovědi narážel. Červencová nehoda s nemocničním vozem, kterou
vyšetřuje policie. Odložené prověřování nenávistných výroků, nikoli kvůli nevině, ale kvůli promlčení. A zjištění Seznam Zpráv, že Turek jako místopředseda rady Státního fondu životního prostředí chyběl na všech třech řádných jednáních. Pro opozičního lídra je to ideální munice: Motoristé slibovali hlídat Babiše, a zatím nedokážou uhlídat vlastního poslance. Rozpočtový slib versus realita
Hřib v debatě napadl i ekonomickou věrohodnost Motoristů. Před volbami Macinka vysvětloval heslo „pohlídat Babiše“ a v předvolebním duelu na ČT24
strana slibovala vyrovnaný rozpočet do čtyř let. Realita vypadá jinak. Letošní schodek má být 310 miliard korun, návrh rozpočtu na rok 2027 počítá s 389 miliardami. Macinka sám v červenci přiznal, že vyrovnaný rozpočet nejde udělat „z roku na rok“ a že s příštím rozpočtem se prakticky „nedá nic dělat“.
Motoristé sice v září tlačili na snížení schodku o 20 miliard, ale i kdyby uspěli,
výsledek by byl stále hluboko v deficitu. Podle lednového šetření CVVM, o které jsme se v Redakci VIPŽivot zajímali, Macinkovi spíše nedůvěřovalo 60 % respondentů, Hřibovi 54 %. Ani jeden z aktérů nedělní hádky tedy nevstupoval do střetu z pozice politika, kterému Češi masově věří. Víc než hádka ve studiu
Celý incident má jednu zvláštnost: nešlo o spor uvnitř vládní koalice. Hřib je opoziční lídr, vládu tvoří ANO, SPD a Motoristé. Macinka se fakticky ohradil
proti tomu, že mu oponent skáče do řeči při výměně s koaličním partnerem Havlíčkem. Podle nás to naznačuje širší politický motiv: obranu koaličního spojence proti pirátskému předsedovi, zasazenou do dlouhodobé protipirátské strategie Motoristů.
Bezprostřední institucionální následek incident mít nebude, nejde o diplomatický akt, ale o mediální vystoupení. Politicky ale zvyšuje reputační
náklad, který Macinka už nese: spor s Hradem, kritiku stylu, slabší veřejnou důvěru. Šéf české diplomacie, který v živém vysílání křičí na oponenta, ať drží hubu, si příště těžko bude stěžovat, že ho někdo nazve spratkem.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová