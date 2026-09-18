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Macinka řval na Hřiba, ať drží hubu, a ptal se, jestli není zhulenej. Hřib teď Motoristy označil za bandu spratků

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Ministr zahraničí v živém vysílání křičel na šéfa Pirátů, ať drží hubu, a ptal se ho, jestli není zhulený. Hřib odpověděl o dva dny později a nebral si servítky.
Macinka řval na Hřiba, ať drží hubu, a ptal se, jestli není zhulenej. Hřib teď Motoristy označil za bandu spratků

Macinka řval na Hřiba, ať drží hubu, a ptal se, jestli není zhulenej. Hřib teď Motoristy označil za bandu spratků

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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