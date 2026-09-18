VIDEO: 90letý senior jel po D35 v protisměru. Lékařský posudek měl platnýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: 90letý senior jel po D35 v protisměru. Lékařský posudek měl platný
Z korupce a nezákonného ovlivnění zakázky na dopravní stavbu je podle zjištění České televize obviněný v...
Skupina REDSTONE oznámila, že po smrti svého zakladatele a spolumajitele Richarda Morávka dál funguje...
Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního...
Necelý týden fungují nové semafory na frekventované křižovatce ulic Pražská a Erenburgova v Olomouci, část...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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