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Zapomeňte na chladničku pro máslo. Francouzi ho skladují jinak a vydrží čerstvé 2× déle

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Ve francouzských kuchyních najdete máslo často mimo lednici, přímo na lince, a přesto zůstává čerstvé a vláčné. Stojí za tím promyšlený způsob skladování, který drží máslo v kondici mnohem déle,...
Zapomeňte na chladničku pro máslo. Francouzi ho skladují jinak a vydrží čerstvé 2× déle

Zapomeňte na chladničku pro máslo. Francouzi ho skladují jinak a vydrží čerstvé 2× déle

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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