Zapomeňte na chladničku pro máslo. Francouzi ho skladují jinak a vydrží čerstvé 2× déle

Ve francouzských kuchyních najdete máslo často mimo lednici, přímo na lince, a přesto zůstává čerstvé a vláčné. Stojí za tím promyšlený způsob skladování, který drží máslo v kondici mnohem déle, než by člověk čekal. Stačí k němu voda a jedna nenápadná nádoba.
Vzduch škodí máslu víc než teplo
Většina lidí strká máslo do lednice automaticky, protože chlad prý všechno zachrání. Máslo je ale zvláštní potravina. Z velké části ho tvoří mléčný tuk, přes 80 procent, a vody je v něm jen zlomek. Právě proto odolává zkáze líp než mléko či smetana a bakterie v něm mají těžké podmínky.
Jeho skutečným nepřítelem je oxidace. Jakmile se tuk potkává se vzduchem, světlem a teplem, postupně žlukne a získává trpkou, nepříjemnou chuť. Starým hospodyním proto nešlo ani tak o chlad jako o to, jak máslo odříznout od kyslíku. A přesně na tomhle principu stojí francouzská metoda.
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Francouzská máselnička se skládá ze dvou dílů. Do horní části, která připomíná zvon nebo hrneček, se pevně napěchuje máslo. Spodní díl se naplní studenou vodou. Horní část se pak otočí dnem vzhůru a ponoří do vody tak, aby povrch másla zmizel pod hladinou.
Hladina kolem másla utěsní přístup vzduchu. Jakmile se tuk nemá jak potkat s kyslíkem, žluknutí se odsune o dny až týdny a máslo si dlouho drží měkkost i svěží chuť. Keramika navíc drží o něco nižší teplotu než okolí, takže se máslo ani v teplejší kuchyni nerozteče do kaše.
Nádoba přitom není žádná novinka. Francouzští hrnčíři ji tvarovali už v časech, kdy o chladničkách nikdo ani nesnil, a ustálil se pro ni název beurrier, tedy vodní máselnička. Ve druhé polovině 20. století ji znovu objevili řemeslní keramici a rozšířili i za hranice Francie.
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Speciální keramickou nádobu přitom nutně mít nemusíte. Stejný princip zvládnete i s tím, co máte doma:
Máslo co nejpevněji napěchujte do menší zavařovací sklenice, ať v něm nezbydou vzduchové bublinky. Na dno misky nebo hrnku připravte trochu chladné vody. Sklenici otočte otvorem dolů a zasuňte ji do vody tak hluboko, aby se máslový povrch schoval pod hladinu.
Trik vyjde jen s dobře vychlazeným, pevným máslem. Měkká hmota by ze sklenice sklouzla do vody. Zafixované máslo naopak zůstane na svém místě a obklopující voda splní přesně tu funkci, kvůli které si lidé jinak kupují speciální keramickou nádobu. Sklenice pak zůstane stát na desce a ke snídani máte rovnou vláčné máslo.
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Aby metoda fungovala, musí být voda čerstvá. Vyměňujte ji zhruba každé dva až tři dny, v horkých letních dnech klidně každý den. Stará voda ochrannou funkci ztrácí a máslo by pak zůstalo bez opory.
Svoje hranice má i teplota v místnosti. Dokud se drží zhruba do 26 stupňů, máslo pod vodou vydrží spolehlivě. Jakmile kuchyně v létě vystoupá výš, je jistější schovat ho zpátky do chladu. Spolehlivě funguje jen u pravého másla s vysokým obsahem živočišného tuku. Margaríny a směsné roztíratelné tuky do vody nedávejte, kazí se rychleji. Do běžné máselničky se vejde celá klasická kostka, takže ho nemusíte dělit.
Jak dlouho takové máslo vydrží
Za celým trikem stojí jednoduchý princip, který spolehlivě funguje. Máslo uzavřené pod vodou zůstane při rozumné pokojové teplotě čerstvé a roztíratelné klidně týden až dva. To je citelně déle než u kostky volně ležící na lince, která na vzduchu rychle ztvrdne a začne žluknout.
Přečtěte si také: Nevyhazujte staré kuchyňské hodiny z ČSSR. Za tyhle modely dávají sběratelé i 60 000 Kč Máslo uzavřené pod vodou vydrží při pokojové teplotě roztíratelné klidně týden až dva. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Klasické keramické máselničce se přisuzuje výdrž ještě delší, při pečlivé výměně vody se mluví až o měsíci. Za trochu péče, sotva pár vteřin denně u výměny vody, tak získáte máslo, které je ráno rovnou připravené na krajíc.
Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/French_butter_dish, https://www.tiscali.cz/maslo-vam-vydrzi-mekke-a-roztiratelne-i-mimo-lednici-staci-jedna-sklenice-a-1-trik-ktery-znaly-uz-nase-prababicky-710405, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/skladovani-potravin-bez-lednice-30000627.html, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/maslo-skladovani/, https://bydleni.instory.cz/3009-vodni-maslenka-je-perfektni-vychytavka-pro-milovniky-masla.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/skladovani-maslo-francie-cerstve-mekke-navod/