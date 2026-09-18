Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

70 000 Kč/měsíc, žádné zkušenosti, žádné vzdělání. Tato profese v Česku přesto zoufale chybí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Inzeráty slibují kurýrům měsíční výdělek až 70 000 korun. Zní to lákavě – jenže po odečtení pohonných hmot, opotřebení auta a dalších nákladů z této částky zbyde mnohem méně. A to ještě nemluvíme o hodinách strávených za volantem nebo tlaku algoritmů, které hlídají každý váš krok.
70 000 Kč/měsíc, žádné zkušenosti, žádné vzdělání. Tato profese v Česku přesto zoufale chybí

70 000 Kč/měsíc, žádné zkušenosti, žádné vzdělání. Tato profese v Česku přesto zoufale chybí

Zdroj: pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
V Česku bude zle. Meteorologové už vědí, kdy se počasí zlomí a začne podzimní marast
V Česku bude zle. Meteorologové už vědí, kdy se počasí zlomí a začne podzimní marast
Češi vykopávají klasické vany. Vytlačuje je pohodlná novinka vhodná především pro důchodce
Češi vykopávají klasické vany. Vytlačuje je pohodlná novinka vhodná především pro důchodce

Přelézání okraje klasické vany se pro mnoho lidí stává problémem. Walk-in vany s dvířky nabízejí elegantní...

Co se stane, když použijete při placení kartu své manželky/manžela. Vůbec to nezkoušejte, radí odborníci
Co se stane, když použijete při placení kartu své manželky/manžela. Vůbec to nezkoušejte, radí odborníci

Zdá se to jako maličkost – poslat manžela nakoupit s vaší kartou nebo dát dítěti PIN k výběru z bankomatu....

Ani komár, ani klíště. Nejotravnější hmyz Česka je jiný a úplně dokáže zničit podzim
Ani komár, ani klíště. Nejotravnější hmyz Česka je jiný a úplně dokáže zničit podzim

Mysleli jste si, že s ochlazením máte od protivného hmyzu na pár měsíců pokoj? Omyl. V trávě a na...

Stojí pouhých 5 Kč, a když ji dáte ke kytkám, porostou dvakrát rychleji
Stojí pouhých 5 Kč, a když ji dáte ke kytkám, porostou dvakrát rychleji

Mladé rostlinky vypadají unyle a nechce se jim růst? Zkuste nenápadného pomocníka z lednice, který stojí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.